Senior systemutvecklare inom finansiella system
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en verksamhetskritisk miljö där egenutvecklade system används för budget, redovisning och uppföljning. Tyngdpunkten ligger på utveckling och förvaltning av avancerade finansiella system med höga krav på kvalitet, stabilitet och förståelse för verksamhetens behov.
Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam i en Microsoftmiljö där utvecklare, testare, teamledare och kravanalytiker arbetar tätt tillsammans. Rollen innebär också nära dialog med beställare, vilket gör att din förmåga att omsätta behov till hållbara IT-lösningar och bidra i frågor som rör mjukvaruarkitektur blir viktig. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta med komplexa system som har stor betydelse i en samhällsviktig verksamhet.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och förvaltar egenutvecklade webbapplikationer i Microsoftmiljö.
Du arbetar med avancerade finansiella system, exempelvis lösningar inom ekonomi, redovisning, budget eller revision.
Du samarbetar nära beställare för att strukturera behov och designa IT-lösningar utifrån verksamhetens mål och befintliga IT-tjänster.
Du bidrar i agilt krav- och utvecklingsarbete tillsammans med utvecklingsteam, testare och andra specialister.
Du är med och påverkar tekniska vägval och stöttar arbetet kring mjukvaruarkitektur i en komplex systemmiljö.
Du är med och säkerställer kvalitativa systemleveranser med fokus på långsiktig förvaltning och nytta för verksamheten.
KravMinst 9 års sammanlagd erfarenhet, från de senaste 12 åren, av avancerad systemutveckling.
Dokumenterad kompetens om och minst 9 års sammanlagd erfarenhet, från de senaste 12 åren, av att utveckla webbapplikationer i Microsoftmiljö.
Minst 9 års erfarenhet, från de senaste 12 åren, av agilt arbetssätt och vana att arbeta interaktivt med såväl utvecklingsteam som beställare.
Kompetens om och minst 2 års sammanlagd erfarenhet, från de senaste 4 åren, av att arbeta nära beställare med att strukturera och designa IT-lösningar baserat på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-tjänster i organisationen.
Kompetens om och minst 2 års sammanlagd erfarenhet från de senaste 4 åren av uppdrag inom statlig verksamhet med relevant uppdrag utifrån övriga krav.
Dokumenterad kompetens om och minst 2 års sammanlagd erfarenhet, från de senaste 4 åren, av att utveckla avancerade finansiella system, exempelvis revision-, ekonomi-, redovisning- och/eller budgetsystem, med komplexa funktioner och avancerade affärsregler.
Flytande svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av finansiella system med inriktning mot ekonomi och revision.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7609610-1958833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
