Senior systemutvecklare frontend till Sundsvall
2025-12-19
Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa förmåner.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Drömmer du om en meningsfull roll?
På IT-avdelningen pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens.
Inom vår systemutveckling använder vi för att nämna några - distribuerad mikrotjänstearkitektur, containerplattform, Java, JavaScript-ramverk, MQ och SpringBoot.
Vi arbetar både med egenutvecklade- och standardsystem och just nu bygger vi bland annat ett helt nytt systemstöd för Omställningsstudiestödet.
Utifrån verksamhetens behov planerar och styr du din egen vardag. Du arbetar i team där vi har hög tillit till varandras förmågor, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Kompetensutveckling är viktigt för oss och här får du träffa några IT-kollegor som berättar om sin utvecklingsresa! Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos oss arbetar du i ett team nära andra systemutvecklare, IT-specialister inom test och krav, scrum master, arkitekt och produktägare.
Teamet arbetar med att utveckla nya IT-stöd, ansvara för att befintliga IT-stöd fungerar idag som de gjorde igår och att dessa förbättras kontinuerligt för att bättre möta våra interna och externa kunders förväntningar. Tillsammans i teamet ansvarar ni för att förstå och omsätta verksamhetens behov till framtidssäkrade lösningar.
Ditt ansvarsområde som systemutvecklare är inom nyutveckling, vidareutveckling, förvaltning, felsökning och felrättning. Du bidrar även i arbetet med kravhantering, analys, design, implementation samt test.
I rollen som systemutvecklare med fokus på frontend blir du teamets främsta specialist inom området. Samtidigt ser vi att du har ett intresse för och erfarenhet av backendutveckling.
Teamet arbetar med ett nyfiket och lärande arbetssätt där viljan och förmågan att ta till sig ny kunskap och dela sin kunskap är en viktig del av vardagen och en förutsättning för både personlig utveckling och gemensamma leveranser.
Kvalifikationer
Du har:
• Högskole-, universitets- eller yrkesutbildning inom IT, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med frontend utveckling i Angular eller liknande ramverk (t.ex. React/Vue)
• Flerårig aktuell erfarenhet av utvecklingsarbetets alla faser inom systemutveckling
• Flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med agilt arbetssätt (t.ex. Scrum)
• Erfarenhet av systemutveckling i Java
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelska
Meriterande är:
• Erfarenhet att arbeta med Typescript eller liknade
• Erfarenhet att arbeta med Tailwind CSS eller liknande
• Erfarenhet av arbete med automatiserade tester t.ex. med Playwright eller liknande
• Erfarenhet från utvecklingsarbete där tillgänglighetsfrågor ingått enligt WCAG
• Erfarenhet av Mikrotjänstearkitektur och Containerhantering med t.ex. Openshift och ArgoCD eller liknande
• Erfarenhet av arbete med ramverk, verktyg och versionshantering såsom SpringBoot, Jenkins, Maven och GIT eller liknande. Dina personliga egenskaper
Du är initiativrik och tar idéer hela vägen från tanke till resultat som bidrar till teamets leveranser. Med din analytiska förmåga löser du komplexa problem på ett strukturerat sätt. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt. Samtidigt trivs du i samarbete, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt och konstruktivt teamklimat.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper, och ser dem som en viktig del av att lyckas i rollen.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort
Sundsvall
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2025:126Övrig information
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar.
Läs mer om vår rekryteringsprocess.
Läs om hur du ansöker om du har skyddade personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Enligt avtal
Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819), https://www.csn.se/ Arbetsplats
CSN Kontakt
Gruppchef
Malin Hedqvist malin.hedqvist@csn.se 060-186246 Jobbnummer
9657057