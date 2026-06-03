Senior Systemutvecklare C#/.NET
Avaron AB / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö där digitala lösningar är avgörande för att järnvägstrafiken ska fungera dygnet runt. Rollen omfattar vidareutveckling av flera verksamhetskritiska applikationer för trafikledning och utbildningsmiljöer, med höga krav på tillgänglighet, kvalitet och stabilitet.
Du arbetar i en agil förvaltningsmiljö där både Windows- och webbaserade lösningar utvecklas inom Microsoftplattformen. Här får du bidra i hela utvecklingskedjan, från applikationsutveckling och databashantering till test, automatiserade leveranser och långsiktig förbättring av centrala system. Det här är en roll för dig som vill kombinera modern systemutveckling med samhällsviktig funktion i en tekniskt komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar verksamhetskritiska system med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet.
Du bygger Windows-applikationer med WPF och MVVM samt webbapplikationer med Angular och ASP.NET.
Du arbetar med databasutveckling mot Microsoft SQL Server och vidareutvecklar datanära funktionalitet.
Du utvecklar tjänster och webbtjänster, inklusive lösningar baserade på WCF.
Du driver kvalitetssäkring genom testdriven utveckling och enhetstestning.
Du bidrar till automatisering av build- och releaseflöden i TFS och Azure DevOps.
Du samarbetar nära teamet i ett agilt arbetssätt med fokus på förvaltning, vidareutveckling och kontinuerliga förbättringar.
KravMinst sju års erfarenhet av arbete med programmering i C# och Visual Studio 2012 eller nyare.
Minst fem års erfarenhet av arbete med .NET Framework och minst tre års erfarenhet av arbete med .NET Core 3.1 eller senare versioner.
Erfarenhet av utveckling av tjänster och webbtjänster, inklusive WebServices och WCF.
Minst fem års erfarenhet av arbete med testdriven utveckling och enhetstestning samt kännedom om domändriven design.
Minst tre års erfarenhet av arbete med Entity Framework.
Minst tre års erfarenhet av systemutveckling inom järnvägssystem.
Minst tre års erfarenhet av arbete med WPF med MVVM.
Minst två års erfarenhet av arbete med Angular 2.0 eller senare versioner.
Minst fem års erfarenhet av arbete med ASP.NET.
Minst sju års erfarenhet av programutveckling mot MS SQL Server 2012 eller senare versioner.
Erfarenhet av automatisering av build och release i TFS/Azure DevOps.
Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer.
Flytande svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845006-2033904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Borlänge Centralstation (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Jobbnummer
9945695