Senior systemutvecklare
Lasia AB / Datajobb / Falköping Visa alla datajobb i Falköping
2026-06-16
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Om Lasia
Vi på Lasia tror på arbetsplatser där människor får känna sig trygga, värdefulla och rättvist behandlade. Sedan 1987 har vi utvecklat smarta system som gör det enkelt för arbetsgivare att ta ansvar för sin personal och följa Lagen om anställningsskydd. Vårt sikte är alltid tydligt, att bidra till ett mer arbetsrättvist Sverige. Vi har cirka 240 av landets kommuner som kunder och utöver det en del kommunala bolag och regioner.
Lasia är en arbetsgivare med lång erfarenhet och mycket kunskap, där nya idéer, förbättringar och utveckling ständigt driver oss framåt. Hos oss arbetar 37 engagerade medarbetare som tror på att göra resan tillsammans. Det märks i ett arbetsklimat där människor stöttar varandra, tar ansvar och hjälps åt att lösa det som är viktigt. Vår arbetsvardag består av både fokus och samarbete, med tillit och omtanke som naturliga delar.
Den nya plattformen Lasia är lanserad och de första kunderna är inne. Nu söker vi en senior systemutvecklare som vill vara med i nästa fas. Att vidareutveckla plattformen, driva migreringen från systemet WinLas och höja teamets samlade leveransförmåga. Det här är ett tekniskt ambitiöst uppdrag för dig som vill göra skillnad på riktigt.
Om rollen
Som senior systemutvecklare på Lasia arbetar du i ett team med hög domänkunskap och höga krav på korrekthet. Vår plattform hanterar arbetsrättsliga beräkningar som påverkar riktiga anställningar. Det är inte ett sammanhang där felaktigheter är acceptabla, vilket ställer krav på hur vi testar, designar och resonerar kring kod.
Hos oss arbetar du i en relativt ny kodbas byggd på .NET och React, driftsatt i Kubernetes. TDD och BDD är arbetssätt vi lever efter, inte bara pratar om. Vi har kommit långt, men det finns mer att göra, inte minst kring continuous delivery och domänmodellering. Där hoppas vi att du både kan bidra med erfarenhet och vara med och driva oss framåt.
I praktiken innebär det att du:
aktivt bidrar till vidareutveckling av Lasia-plattformen i .NET och React
deltar i migrationsarbetet från WinLas till Lasia – ett konkret och tekniskt krävande uppdrag
skriver tester som faktiskt säkrar korrekthet – TDD och BDD är din naturliga arbetsmetod
är med tidigt i kravprocessen och bidrar till tydliga, testbara specifikationer
resonerar kring arkitektur och domänmodellering – och bidrar till att gränserna i systemet är tydliga
driver continuous delivery från "förutsättningarna finns" till faktiskt levererat
Vem vi söker
Vi tror att du är en utvecklare som tänker brett och inte bara ser koden framför dig. Systemet, domänen och konsekvenserna är viktiga delar. Du stannar upp och frågar "varför" innan du börjar koda. Du tar ägarskap, levererar det du åtar dig och delar gärna med dig av det du kan.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
minst 5 års dokumenterad erfarenhet som systemutvecklare i professionell miljö
djup kunskap i .NET-ekosystemet – du är trygg och rör dig fritt i stacken
praktisk erfarenhet av TDD och BDD som faktiskt levd arbetsmetod
förståelse för och erfarenhet av DDD i praktiken, inte bara i teorin
erfarenhet av modern infrastruktur: Docker, CI/CD
förmåga att kommunicera tydligt – med både utvecklare och icke-tekniska kollegor
flytande svenska i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
eftergymnasial utbildning inom systemutveckling
erfarenhet av att hantera stora mängder data
erfarenhet från legaltech, regtech, fintech, offentlig sektor eller annan domän med höga korrekthets- och säkerhetskrav
erfarenhet av GDPR, NIS2 eller WCAG i en mjukvarukontext
vana att arbeta effektivt med AI-stöd i utvecklingsprocessen – GitHub Copilot, Cursor eller liknande
Varför Lasia?
Vi bygger något vi är stolta över och vi gör det tillsammans. Hos Lasia finns en kultur där nyfikenhet, omtanke och samverkan inte är ord på en vägg utan något som märks i vardagen. Du kliver in i ett tekniskt välbyggt sammanhang med engagerade kollegor, en tydlig riktning och en produkt som redan gör skillnad.
Vi tror att olika perspektiv gör oss bättre
Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och identiteter. Hos Lasia finns en bredd i både ålder, livssituation och väg in i arbetslivet, vilket vi ser som en styrka.
Plats och flexibilitet
Tjänsten är placerad i Falköping och avser heltid. Vi har flex och möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar per vecka.
Välkommen med din ansökan
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Vi vill ge alla kandidater samma möjlighet att visa det som är mest relevant för rollen. Därför använder vi en CV-lös ansökan där du i stället får svara på några frågor om din erfarenhet och bakgrund.
Rekryteringen sker i samarbete med Ants. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emelie Stjärnås på Emelie.stjarnas@ants.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858696-2048990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lasia AB
(org.nr 556588-5216), https://jobb.lasia.se
Östertullsgatan 5 (visa karta
)
521 42 FALKÖPING Arbetsplats
Lasia Kontakt
Victoria Ronge victoria.ronge@lasia.se 0515-605274 Jobbnummer
9965006