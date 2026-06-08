Senior Systemutvecklare
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en erfaren systemutvecklare med bra koll på Linux och Java. Du är bekväm i hela stacken och vill använda din dyrbara tid och kunskap för att göra Sverige säkrare. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
I rollen kommer du att ingå i ett agilt utvecklingsteam med helhetsansvar för en produkt som är en central del i myndighetens underrättelseproduktion. Teamet ansvar för att designa, vidareutveckla och förvalta hela stacken.
Teamet har ett nära samarbete med slutanvändare inom avdelningarna för signalunderrättelser samt andra tekniska team inom produktionen.
Du förväntas delta aktivt med kunskapsöverföring, men också ta egna initiativ till din egen utveckling. Via utbildningar, konferenser och egen omvärldsbevakning håller vi oss uppdaterade på den senaste tekniken. Tillsammans utvärderar vi och tar del av varandras insikter.
Vi strävar alltid efter att medarbetarna ska trivas och utvecklas. Vi ser det som en förutsättning för teamets effektivitet.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet som systemutvecklare (Java eller motsvarande) i en komplex linux-miljö
Arbetat i team med moderna CI/CD- och releaseflöden
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Det är även meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden:
Kunskaper/ erfarenhet av React eller liknade ramverk
Kunskaper/ erfarenhet av Kubernetes-baserade miljöer
Kunskaper/ erfarenhet inom PostgreSQL eller andra relationsdatabaser
Kunskaper/ erfarenhet av Quarkus, Spring eller motsvarande
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Helhetssyn – Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Problemlösande analysförmåga – Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Strukturerad – Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer en teknisk intervju att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-05.
Referensnummer 2026FRA977-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA977-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9951344