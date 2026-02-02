Senior Systemspecialist Microsoft 365 och Intune
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemspecialist med djup kompetens inom Microsoft 365, Intune och SCCM för att modernisera och framtidssäkra managerade datorsalar i en större organisation inom högre utbildning. Du arbetar nära IT:s förvaltningsorganisation och tar fram en målbild som skapar enhetlighet i klienthanteringen, där ambitionen är att hantera datorsalar via Intune.
Uppdraget omfattar utredning, design och implementering av föreslagen lösning. En central del är att säkerställa att förändringar, uppdateringar och konfigurationsändringar kan distribueras till datorsalarna utan märkbar fördröjning. Om Intune inte fullt ut möter kraven förväntas du föreslå och utvärdera alternativa eller kompletterande angreppssätt. Efter beslut i relevant arkitekturforum implementeras lösningen och överlämnas till förvaltning. All dokumentation sker på svenska.
Uppdraget kräver att du kan teckna ansvarsförbindelse enligt kundens riktlinjer samt har baskunskap i informationssäkerhet.
ArbetsuppgifterAnalysera nuvarande datorsalslösning och identifiera förbättringsområden utifrån krav på snabb distribution och hög tillgänglighet.
Utreda möjligheter att hantera datorsalar via Microsoft Intune och ta fram förslag till målarkitektur och lösningsdesign.
Föreslå och utvärdera alternativa eller kompletterande tekniska lösningar vid behov.
Designa och implementera klienthantering, inklusive paketering, distribution och OS-deployment i relevant plattform.
Förankra lösningsförslag inför arkitekturgranskning och arbeta enligt beslutade riktlinjer.
Dokumentera lösningen på svenska samt planera och genomföra överlämning till förvaltningsorganisation.
KravMångårig erfarenhet av arbete med Microsoft Intune och Microsoft 365.
Dokumenterad erfarenhet av design, implementation och förvaltning av klienthantering baserad på Microsoft Intune i större organisationer.
Mångårig erfarenhet av SCCM (Configuration Manager), inklusive paketering, distribution, OS deployment och drift av klientmiljöer.
Erfarenhet av datorsals- eller gemensamma klientlösningar, alternativt andra delade klientmiljöer med höga krav på tillgänglighet och snabb förändringstakt.
Erfarenhet av arkitektur- och lösningsarbete, inklusive framtagning av målarkitektur och lösningsdesign.
Erfarenhet av implementation och överlämning till förvaltning, inklusive dokumentation.
Förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Baskunskap i informationssäkerhet.
MeriterandeErfarenhet av hybridlösningar där Intune och SCCM används parallellt eller kompletterande.
Erfarenhet av drift och förvaltning av Microsoft 365, inklusive övervakning och vidareutveckling.
Erfarenhet från utbildnings- eller universitetsmiljöer med datorsalar.
Erfarenhet av miljöer med krav på omedelbar eller mycket snabb utrullning av förändringar till klienter.
Förmåga att analysera krav och föreslå alternativa tekniska lösningar när standardplattformar inte fullt ut uppfyller behov.
