Senior Systemspecialist inom lönesystem (Heroma)

Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två systemspecialister till en HR-avdelning inom kommunal verksamhet. Du blir en del av en löneenhet som ansvarar för att rätt lön betalas ut i rätt tid och som samtidigt driver förvaltning och vidareutveckling av lönesystemet Heroma. Rollen kombinerar operativt arbete nära löneprocessen med förbättrings- och utvecklingsinsatser för att skapa ett användarvänligt systemstöd för chefer och rapportörer.
Arbetet sker teambaserat med stort fokus på service, samarbete och smarta lösningar. Du fungerar som en viktig länk mellan verksamhet, lönefunktion, systemleverantör och drift.
ArbetsuppgifterFörvalta och utveckla lönesystemet Heroma och dess moduler i nära dialog med verksamheten.
Arbeta administrativt med lönekörningar och löneverktyg för att säkerställa korrekta löner i rätt tid.
Ge support och rådgivning till chefer, rapportörer och interna funktioner i frågor kopplade till Heroma och löneprocesser.
Planera och genomföra utbildningsinsatser för användare.
Driva förbättringsarbete genom att ta fram effektivare, mer automatiserade metoder och processer.
Skriva SQL-frågor för att ta fram data och underlag från systemet.
Samverka med andra enheter samt med systemspecialister i andra kommuner och regioner.
KravEftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, systemutveckling, IT, lönespecialist med systeminriktning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Flerårig erfarenhet av lönesystem och kunskap om löneprocesser.
Flerårig erfarenhet av att ha arbetat med lönesystemet Heroma och dess olika moduler, där kravet avser arbete på minst 50% de senaste 2 åren.
Relevanta kunskaper inom relationsdatabaser och frågespråket SQL.
Erfarenhet av ett liknande uppdrag.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av tekniskt arbete i digitala system i en större organisation.
Erfarenhet av att arbeta i gränssnittet mellan verksamhet, systemleverantör och drift.Så ansöker du
Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
