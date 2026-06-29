Senior systemingenjör till Flight Data & Navigation
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2026-06-29
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Vill du ta ett tekniskt helhetsansvar i utvecklingen av flygkritiska system som faktiskt används i verkligheten?
Vi söker nu en senior systemingenjör till Flight Data & Navigation - där du är med och formar hur navigationssystemet i JAS 39 Gripen fungerar, från krav till verifierad funktion i luften.
Vill du arbeta med system där ditt arbete faktiskt gör skillnad - varje dag?
Hos oss på Flight Data & Navigation får du vara med och utveckla navigationssystemet i JAS 39 Gripen - i en roll där du ser hur ditt arbete blir verklighet, testas och till slut flyger.
Vi tror på att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att växa, bidra och trivas. Därför letar vi nu efter dig som vill ta nästa steg som senior systemingenjör - i en miljö som kombinerar tekniskt djup, samarbete och verklig påverkan.
Din Roll
Det du snabbt kommer märka är att vi jobbar nära varandra.
Här finns inga silos - vi löser problem tillsammans.
Du samarbetar dagligen med:
system- och mjukvarukollegor
test- och verifieringsteam
flygprovsingenjörer och piloter
Det gör att du inte bara förstår ditt eget område - utan hela systemet och hur det används i verkligheten.
Vi vet också att utveckling ser olika ut för olika personer.
Därför får du:
möjlighet att påverka din egen roll och inriktning
utrymme att fördjupa dig tekniskt eller ta ett större ledarskap
stöd att växa, oavsett om du vill bli specialist eller teknisk ledare
Som systemingenjör hos oss arbetar du med helheten. Du är med och formar hur systemet ska fungera - inte bara implementera det.
Exempel på vad du kan arbeta med:
tolka och bryta ner krav till fungerande systemlösningar
definiera struktur, gränssnitt och beteenden
säkerställa att funktionerna fungerar - i simulator, rigg och flygplan
bidra i tekniska vägval och stötta teamet i komplexa frågor
Du kommer att arbeta med flygkritiska funktioner - vilket ställer höga krav, men också gör arbetet både meningsfullt och utvecklande.
Din Profil
Vi tror att du:
är en erfaren systemingenjör som trivs i komplexa tekniska sammanhang
gillar att förstå helheter och se hur delar hänger ihop
uppskattar struktur, kvalitet och tydlighet
är nyfiken och delar gärna med dig av din kunskap
trivs när du får samarbeta och vara en del av ett team
Vad du får hos oss
Meningsfull teknik - det du bygger används i verkligheten
Starkt samarbete - du jobbar nära både teknik och användare
Utvecklingsmöjligheter - både bredd och djup
Påverkan - på system, arbetssätt och din egen roll
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9983595