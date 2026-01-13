Senior Systemingenjör inom nätverk och kommunikationssystem
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemingenjör med specialistkompetens inom nätverk och kommunikationssystem till ett långsiktigt uppdrag inom försvarsindustrin. Rollen är central i utvecklingen och driften av säkra och robusta kommunikationslösningar för både mark- och luftburna plattformar. Du arbetar i tvärfunktionella team med höga krav på driftsäkerhet och IT-säkerhet, från teknisk kravställning och integration till driftsättning och dokumentation.
ArbetsuppgifterDesigna, vidareutveckla och underhålla kommunikationslösningar för försvarsrelaterade plattformar
Integrera och konfigurera nätverkskomponenter, exempelvis routrar, switchar och VoIP-system
Säkerställa IT-säkerhet i system- och nätverksmiljöer
Delta i systemintegration, driftsättning och teknisk support, inklusive utbildning och dokumentation
Genomföra systemtestning, kravanalys och teknisk rapportering
Medverka i säkerhetsgranskningar enligt gällande regelverk
KravMinst 7 års relevant erfarenhet som systemingenjör inom nätverk och kommunikation
Erfarenhet från arbete i försvarsindustrin eller Försvarsmakten
Mycket god kunskap om nätverksutrustning och kommunikationsteknik, inklusive VoIP
Erfarenhet av systemintegration och drift av komplexa tekniska system
Kunskap om IT-säkerhet, inklusive brandväggar, VPN, kryptoutrustning och nätverksövervakning
Förmåga att skapa tydlig teknisk dokumentation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade miljöer
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeCertifieringar såsom CCNA och CCNP
Erfarenhet av Cisco CUCM och annan VoIP-infrastruktur
Erfarenhet av signalskydd och kryptohantering
Vana att utbilda teknisk personal
Verktygsvana i t.ex. NMAP, SolarWinds, Wireshark eller HP NNMSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
