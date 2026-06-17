Senior systemingenjör inom IT-säkerhet
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du arbeta nära teknik, arkitektur och IT-säkerhet i en miljö där kraven på robusthet är höga? I den här rollen får du vara med och stärka system redan i designfasen och bidra till att lösningar blir säkra, stabila och väl dokumenterade över tid. Du rör dig mellan detaljer i delsystem och samarbete med flera funktioner, vilket passar dig som gillar både analys och dialog. Här får du arbeta med säkerhetsdesign, systemhärdning och standarder i en tekniskt avancerad kontext där din kompetens gör tydlig skillnad.
ArbetsuppgifterDu driver och bidrar till systemdesign med tydligt fokus på IT-säkerhet.
Du arbetar med att härda system och stärker lösningar utifrån etablerade säkerhetsprinciper.
Du analyserar delsystem på djupet och omsätter krav till hållbara tekniska lösningar.
Du dokumenterar krav, säkerhetsaspekter och systemdesign på ett strukturerat sätt.
Du samarbetar tvärfunktionellt med flera kontaktytor för att säkerställa att säkerhet byggs in i utvecklingen från start.
Du använder relevanta säkerhetsstandarder och bidrar till ett kvalitetsmedvetet arbetssätt i utvecklingen.
KravIngenjörsexamen, exempelvis som gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör
Flera års erfarenhet av IT-säkerhetslösningar inom produkt- och mjukvaruutveckling
Erfarenhet av systemdesign med fokus på IT-säkerhet
Erfarenhet av att härda system
Kunskaper inom säkerhetsstandarder som exempelvis CIS och NIST
God kunskap i Linux
Erfarenhet av virtualisering av system
Vana vid att ta fram dokumentation för krav och systemdesign
Vana vid många kontaktytor och tvärfunktionellt samarbete
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av härdning av operativsystem som Linux eller Windows
Erfarenhet av penetrationstester och sårbarhetsskanning
Erfarenhet från försvars- eller säkerhetsindustrin
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930844-2057949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9968392