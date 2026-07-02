Senior systemingenjör
Saab Aktiebolag / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-07-02
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som senior systemingenjör får du en nyckelroll i utveckling och integration av avancerade fordonssystem inom försvarsindustrin. Du leder och driver systemarbete där mekanik, elsystem, elektronik, kablage, signaler och fysiska gränssnitt ska samverka i krävande fordonsmiljöer.
Du ansvarar för att tekniska lösningar håller ihop genom hela produktlivscykeln - från tidiga koncept, krav och systemarkitektur till integration, verifiering, produktionsberedning och färdig produkt. Rollen innebär ett tydligt ansvar för systemmognad, tekniska vägval, gränssnitt och produktionens förutsättningar.
Du kommer bland annat att:
Leda och driva systemarbete i komplexa fordonsplattformar.
Ansvara för kravnedbrytning från systemnivå till delsystem och komponent.
Säkerställa att mekaniska, elektriska och signalrelaterade gränssnitt är tydliga, verifierbara och realiserbara.
Driva tekniska avvägningar kopplade till integration, installation, miljötålighet och produktion.
Stötta produktion och industrialisering genom designgranskningar och riskhantering.
Säkerställa mognad inför tekniska milstolpar, verifiering och produktionsberedning.
Fungera som teknisk brygga mellan utveckling, integration, verifiering och produktion.
Du blir en del av en verksamhet där avancerad teknik utvecklas för att möta höga krav på funktion, robusthet och tillförlitlighet. Här får du använda din erfarenhet för att påverka tekniska vägval, skapa fungerande systemlösningar och bidra till produkter som gör skillnad på riktigt. Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Du är en erfaren systemingenjör med stark teknisk bredd och god förståelse för fysiska system. Du har förmågan att se helheten, identifiera kritiska gränssnitt och driva tekniska frågor framåt även när förutsättningarna är komplexa eller inte fullt definierade.
Du trivs i roller där du får kombinera tekniskt djup med ansvar, samordning och praktisk genomförbarhet.
Vi ser att du som söker har:
Gedigen erfarenhet av systems engineering eller systemintegration i komplexa tekniska produkter
Erfarenhet av fordonsplattformar, mekanisk integration, elsystem, elektronik eller signalgränssnitt
Erfarenhet av kravnedbrytning, systemarkitektur och gränssnittshantering
Erfarenhet av integration och verifiering i fysisk produktmiljö
Erfarenhet av arbete från tidiga utvecklingsfaser till produktionsberedning
Erfarenhet av tekniska beslut, riskhantering och tvärfunktionell samverkan
Erfarenhet av kravhanteringsverktyg som DOORS, eller motsvarande
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från försvarsindustrin
Erfarenhet av militära markfordon eller andra robusta fordonsplattformar
Erfarenhet av ledningssystem, sensorer, kommunikationssystem, kraftförsörjning eller signaldistribution
Erfarenhet av miljökrav såsom EMC, vibration, temperatur, fukt, damm eller salt
Erfarenhet av DFM/DFA, produktionsberedning, montage eller arbete tillsammans med produktionsteknik och kvalitet
Formell utbildning eller certifiering inom Systems Engineering, exempelvis INCOSE
Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövning och bakgrundskontroller kommer att genomföras enligt gällande regelverk. För vissa arbetsuppgifter kan svenskt medborgarskap vara en förutsättning.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Transportvägen 2 (visa karta
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302 30 HALMSTAD Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9988550