Senior Systemingenjör - Systemsäkerhet inom flygteknik
2026-01-28
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en senior systemingenjör till ett långsiktigt och tekniskt avancerat konsultuppdrag inom flygteknik hos vår kund i Linköping. Uppdraget är en viktig del i utvecklingen av framtida styrsystem för stridsflyg och ställer höga krav på systematik, säkerhetstänk och tekniskt ledarskap.
Om uppdraget Som konsult kommer du att ha en central roll i projektet med ansvar för systemsäkerhetsarbetet. Du driver säkerhetsrelaterade frågor internt samt i dialog med underleverantörer och andra intressenter. Arbetet omfattar både kravställning, analys, verifiering och samverkan mellan hård- och mjukvara i komplexa system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ledning av systemsäkerhetsarbetet i projektet och drivande av tekniska diskussioner med underleverantörer Strukturerat arbete med Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Definiering och dokumentation av krav på gränssnitt mot avioniksystem och datorplattformar Planering och genomförande av test och verifiering av hård- och mjukvara i rigg Samarbete och kontakter med inköpsfunktion
Krav För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Senior erfarenhet av systemingenjörsarbete i komplexa tekniska system Erfarenhet av systemsäkerhet och säkerhetsrelaterade analyser Kunskap om apparatutvecklingsprocesser och tillhörande procedurer, exempelvis från flyg-, fordons- eller medicinteknisk industri Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom system engineering, elektronikdesign eller systemintegration Erfarenhet av typprov, verifiering och kvalificeringsarbete Förmåga att arbeta strukturerat och driva tekniska frågor i tvärfunktionella miljöer Intresse för flyg och avancerade tekniska system
Meriterande är:
Erfarenhet av projektledning Kännedom om arbetssätt och processer inom Gripenprogrammet, exempelvis Aircraft Computer System, System Engineering Management Plan och Software Development Plan
Övrig information Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 1 april 2026 - 31 mars 2027 Säkerhetskrav: Uppdraget kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning innan start
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
