Senior systemingenjör - plattformsnära utveckling
Together Tech AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-22
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På Together Tech utvecklar vi tekniska lösningar som gör skillnad. Nu söker vi en senior systemutvecklare till ett tekniskt avancerat uppdrag i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara. I rollen arbetar du med utveckling av systemplattformar med fokus på stabilitet, prestanda och arkitektur i de mest plattformsnära lagren.
Du arbetar i miljöer där robusta och modulära lösningar är avgörande. Uppdraget omfattar både nyutveckling och vidareutveckling av komponenter, där du bidrar till att bygga skalbara plattformar för framtida lösningar.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Ansvara för arkitektur och design av modulära lösningar i systemnära miljöer
Utveckla mjukvara nära hårdvarulagret, med särskilt fokus på drivrutiner och plattformsnära komponenter.
Bidra till robusta systemlösningar i Linux- och Windowsmiljö
Felsöka, analysera och optimera prestanda i komplexa system
Delta i design och integration mellan hård- och mjukvara
Testa och verifiera funktionalitet på systemnivå
Genomföra tekniska utredningar och ta fram lösningsförslagBakgrund
Civilingenjörsexamen inom data, elektro eller närliggande område
Minst 7 års erfarenhet av systemnära mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i C och C++
Erfarenhet av Python i utvecklings- eller automationssyfte
Erfarenhet av Linux- och/eller Windowsmiljö på systemnivå
Erfarenhet av plattformsnära utveckling, gärna med fokus på drivrutiner
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arkitekturarbete i större system
Test och verifiering av systemnära mjukvara
Systemintegration mellan hårdvara och mjukvara
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Vem du är Som konsult trivs du i nya miljöer och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, både med kollegor och kunder. Du är ansvarstagande, nyfiken och har förmåga att se helheten. Du har ett intresse för ny teknik och drivs av att utvecklas – både i din egen kompetens och i de lösningar du är med och tar fram tillsammans med andra.
Together Tech för hållbar produktutveckling Hos oss får du möjlighet att arbeta i olika branscher och uppdrag – antingen i kunduppdrag på plats eller inhouse på våra kontor. Du blir del av ett team med stort teknikintresse och en gemensam ambition att skapa långsiktiga, hållbara lösningar. Better World Tech är inte bara ett uttryck – det genomsyrar vårt arbetssätt.
Din utveckling & vårt stöd🌱 Vi månar om både din utveckling och ditt välmående och erbjuder bland annat:
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år samt rabatter på träningsaktiviteter
Sociala teamaktiviteter – från afterworks till sport
Individuell utvecklingsplan och möjlighet till kurser inom bland annat hållbarhet
Ett företag som tre år i rad, 2026, 2025 & 2024, utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen 🌟
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Claes Jonsson, på telefon 0700-889729 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948014-2064377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Österängsvägen 4 (visa karta
)
554 63 JÖNKÖPING Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9973196