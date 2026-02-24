Senior Systemingenjör - Landställ & Hydraulik
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-02-24
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemingenjör med inriktning mot landställ och hydraulik till ett långsiktigt uppdrag inom flygindustrin. Du blir en nyckelperson i utveckling och förvaltning av avancerade flygsystem, med en roll som spänner över både teknik och verksamhet. Arbetet sker i nära samverkan med flera funktioner och innebär såväl tekniskt djup som bred samarbetsyta.
ArbetsuppgifterArbeta med systemutveckling och design med fokus på funktionalitet
Genomföra kravanalys och rapportering kopplat till kund- och myndighetskrav
Bidra i systemsäkerhetsarbete
Analysera och delta i verifiering, validering och prov i simulator, rigg samt vid mark- och flygprov
Utreda ärenden som uppstår i kunders verksamhet
Utveckla och förvalta apparater i nära samarbete med inköp och leverantörer
Följa upp drift samt arbeta med produktstöd av system till kund
Krav3-7 års relevant arbetslivserfarenhet
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom flygteknik, maskinteknik eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap om hydraulik och andra mekatroniska system
Kunskaper inom beräkningar och simuleringar
Kunskaper inom dataanalys
Erfarenhet av systemutveckling
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
