Senior styrsystemskonstruktör till Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren och engagerad Senior Styrkonstruktör som vill bidra till utvecklingen av framtidens serviceprodukter. I rollen kommer du att arbeta med styrkonstruktion i utvecklingsprojekt, främst i PCS 7 men även i T3000. Arbetet varierar mellan projektbaserade uppdrag och självständiga arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov.
Du blir en del av en specialistavdelning som utvecklar serviceprodukter inom områdena el, styrsystem, instrumentering, funktionssäkerhet och cybersäkerhet. Här får du möjlighet att samarbeta med erfarna kollegor och bidra med din tekniska kompetens i en innovativ miljö.
I rollen ingår att:
Ansvara för styrkonstruktion i utvecklings- och förbättringsprojekt
Vidareutveckla och optimera befintliga serviceprodukter och lösningar
Arbeta med programmering och konstruktion i PCS 7 och T3000
Delta i tekniska utredningar och bidra med specialistkunskap inom styrsystem
Samarbeta med kollegor inom el, instrument, funktionssäkerhet och cybersäkerhet för att säkerställa hög kvalitet i leveransernaProfil
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom automation, elektroteknik, teknisk fysik eller annat relevant teknikområde
Minst 8 års erfarenhet av styrkonstruktion inom gasturbinsanläggningar eller liknande processindustriella miljöer
Mycket goda kunskaper och praktisk erfarenhet av Siemens PCS 7 och/eller T3000
Erfarenhet av konstruktion, programmering och driftsättning av industriella styrsystem
God förståelse för processautomation och styrsystem inom kraft- och energisektorn
Goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i tvärfunktionella projektteam
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
alt. 011-19 94 64 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930645-2057899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
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612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9968341