Senior Strömledare inom Arkitektur, Säkerhet och AI
Avaron AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en nyckelroll i ett större Data & AI-program där arkitektur, säkerhet och styrning behöver hänga ihop från strategi till genomförande. Arbetsströmmen du leder sätter ramarna för hur data-, AI- och agentiska AI-lösningar utvecklas på ett säkert, skalbart och ansvarsfullt sätt i en komplex organisation.
Du arbetar nära chefsarkitekt, domänarkitekter, säkerhetsfunktioner, plattformsteam och andra arbetsströmmar för att omsätta mål till konkreta leveranser. Rollen kombinerar ledning, koordinering och uppföljning med ett tydligt ansvar för att få prioriteringar, beroenden och styrning att fungera i praktiken.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur en organisation bygger upp sin långsiktiga förmåga inom Data & AI, med stort genomslag inom både arkitektur, säkerhet och Ansvarsfull AI.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar arbetsströmmen inom arkitektur, säkerhet och Ansvarsfull AI.
Du planerar, prioriterar och följer upp leveranser, aktiviteter, milstolpar, risker, ekonomi och resursbehov.
Du säkerställer samverkan mellan arbetsströmmen och övriga delar av Data & AI-programmet samt koordinerar beroenden med programledning och linjeorganisation.
Du driver arbetet med målarkitektur, arkitekturprinciper, lösningsmönster, referensarkitektur och guardrails för Data- och AI-initiativ.
Du etablerar och vidareutvecklar styrning för AI, inklusive AI-governance, modellstyrning och Ansvarsfull AI.
Du samordnar frågor inom informationssäkerhet, cybersäkerhet, identitetshantering och integritet kopplat till Data & AI.
Du säkerställer att arkitektur-, säkerhets- och regulatoriska krav integreras i programmets leveranser.
Du tar fram beslutsunderlag, statusrapporter och konsekvensanalyser samt leder workshops, planeringsmöten och arkitekturforum.
KravDu har minst åtta års erfarenhet av program-, projekt- eller transformationsledning i komplexa IT- och verksamhetsinitiativ.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda tvärfunktionella team med arkitekter, säkerhetsspecialister och tekniska experter.
Du har erfarenhet av Data- och AI-transformation, IT-arkitektur eller digital transformation.
Du har god förståelse för enterprise-, domän- och lösningsarkitektur.
Du har god kunskap om AI, AI-governance, informationssäkerhet, cybersäkerhet och regulatoriska krav.
Du har erfarenhet av styrning, riskhantering och uppföljning i större program.
Du har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta planer och genomförande.
Du har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047996-2095290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9998606