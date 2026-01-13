Senior strategisk rådgivare inom affärsdesign
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior strategisk rådgivare med djup kompetens inom sällanköpshandel och affärsdesign. Du kliver in som expertstöd i en specialiserad affär och arbetar nära ledning och projektteam för att säkerställa att operativ modell, processer och styrning utformas utifrån branschpraxis och verksamhetens förutsättningar. Uppdraget kombinerar strategisk höjd med ett tydligt fokus på genomförande och värdeskapande, inklusive kopplingen mellan arbetssätt och IT-stöd.
ArbetsuppgifterSäkerställa att operativ modell, processer och styrning utformas enligt branschpraxis och utifrån verksamhetens förutsättningar.
Bidra med expertkunskap inom affärsdesign vid uppsättning av affären samt skapa en tydlig koppling mellan strategi, arbetssätt och IT-stöd.
Ge råd och coachning i kritiska beslut för att minimera affärsrisk och accelerera effekthemtagning.
Delta i framtagning av affärsregler, styrmodeller och strukturer för integrerad planering.
KravSenior strategisk rådgivare med djup kompetens inom sällanköpshandel och affärsdesign.
Erfarenhet av att utforma operativmodeller och driva komplexa transformationsinitiativ.
Förmåga att arbeta nära ledning och projektteam i rollen som coach och expert.
Stark analytisk och kommunikativ förmåga samt vana att utmana och driva strategiska diskussioner.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av liknande förändringsresor hos sällanköpsaktörer.
Omfattande kompetens inom Merchandise Financial Planning, sortimentsplanering och styrning av kort livscykelsortiment.
Erfarenhet av att definiera operativmodell och affärsdesign samt koppla detta till IT-stöd.
Branschinsikter och best practice från retail/sällanköpshandel.
Erfarenhet från specialiserad affär och förmåga att snabbt sätta sig in i verksamheten och skapa värde utan lång startsträcka.Så ansöker du
