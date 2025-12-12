Senior Strategisk Kommunikatör
Senior strategisk kommunikatör - projektanställning
Vi söker en senior strategisk kommunikatör för ett långsiktigt uppdrag i en samhällsviktig organisation. Rollen är ledningsnära och kombinerar strategiskt ansvar med operativ leverans inom internkommunikation, ledningskommunikation och media/press.
Detta är en projektanställning, inte ett konsultuppdrag via eget bolag.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att driva och utveckla organisationens strategiska kommunikation i nära samarbete med ledning och chefer. Du fungerar som rådgivare i komplexa frågor, säkerställer tydliga budskap internt och externt samt hanterar media- och pressfrågor, inklusive kriskommunikation.
Uppdraget kräver hög integritet, trygghet i rollen och förmåga att snabbt sätta sig in i verksamhetskritiska frågor.
Arbetsuppgifter i urval
Strategisk intern- och ledningskommunikation
Rådgivning till VD och ledningsgrupp
Planering och genomförande av kommunikationsinsatser kopplade till förändring
Media- och pressarbete, inklusive krishantering
Framtagande av budskap, beslutsunderlag och kommunikationsplaner
Samverkan med chefer och nyckelintressenter i organisationen
Arbetsplats och upplägg
Anställningsform: tidsbegränsad projektanställning
Omfattning: heltid
Placering: hybrid, med regelbunden närvaro på plats i Dalarna
Start: januari/februari 2026
Slutdatum: 31 augusti 2026
Obligatoriska skall-krav
För att vara aktuell för rollen måste samtliga krav nedan uppfyllas:
Mycket senior erfarenhet av strategisk kommunikation
Dokumenterad erfarenhet av internkommunikation och ledningskommunikation
Van att arbeta nära VD och/eller ledningsgrupp i rådgivande roll
Gedigen erfarenhet av media-, press- och kriskommunikation
Mycket god svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Möjlighet och vilja att ta en tidsbegränsad projektanställning
Mervärdeskrav
Följande är meriterande men inte krav:
Erfarenhet från energi, offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet
Förändringskommunikation i större och komplexa organisationer
Erfarenhet av krisberedskap och ledningsstöd i känsliga situationer
Tidigare uppdrag med höga krav på struktur, tempo och självständighetPubliceringsdatum2025-12-12Dina personliga egenskaper
Mycket trygg i senior rådgivarroll
Analytisk, strukturerad och förtroendeingivande
Hög integritet och god omdömesförmåga
Förmåga att snabbt skapa förtroende på ledningsnivå
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
