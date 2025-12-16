Senior strateg inom varumärke och affärsdriven kommunikation
2025-12-16
Placeringsort: Luleå
LTU Business söker dig som vill ta ansvar för att vidareutveckla bolagets varumärke och strategiska kommunikation på marknader med nationella/internationella kunder och partners.
Vi tror att du har erfarenhet av att skapa kommersiell tillväxt och starka varumärken med smart kommunikation, gärna på internationell marknad.
Din roll hos oss
Som strateg blir du en nyckelperson i vårt team. Du kombinerar strategisk höjd med förmåga att genomföra och växlar tryggt mellan rådgivning, varumärkesplattformar och hands-on produktion. Du arbetar nära VD med ansvar för LTU Business varumärke och strategisk kommunikation mot affärsmål som exempelvis partnerskap, tillväxt och talangattraktion. Du arbetar som senior strateg i projekt med regionala, nationella och internationella kunder och partners. Du ansvarar för att utveckla och genomföra strategiska kommunikationsinsatser från idé till implementering och uppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Driva och utveckla LTU Business övergripande varumärkesplattform, budskapsstrategi och kanalstrategi.
- Bygga affärsdrivande kommunikation som leder till nya och utökade affärer inom bolagets tjänsteportfölj.
- Identifiera målgruppsinsikter, trender och positioneringsmöjligheter och arbeta nära företagets säljteam och chefsstrateg för att omsätta dessa till affärsmöjligheter.
- Projektleda och genomföra kampanjer och event som en del av LTU Business kommunikationsstrategi, där du ansvarar för planering, samordning och genomförande i nära samarbete med kollegor, kunder och samarbetspartners.
Du har:
- En relevant högskole-/universitetsutbildning inom kommunikation, marknadsföring eller liknande.
- Flerårig erfarenhet av att äga och utveckla en varumärkesplattform in-house.
- Erfarenhet av att utveckla kreativa koncept, planera, koordinera och genomföra kampanjer och event som en del av en övergripande kommunikationsstrategi.
- Ett datadrivet och analytiskt arbetssätt.
- Styrka i att skapa engagerande innehåll för olika kanaler och målgrupper.
- Erfarenhet av att leda kampanjer och hantera externa leverantörer.
Din personlighet
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
- Är strategisk, trygg och snabb i analys.
- Strukturerad, med förmåga att prioritera och driva projekt från start till mål.
- Kan kombinera kreativitet med affärsnytta.
- Är en relationsskapare och samarbetspartner för både kunder och ledning.
- Drivs av att tänka nytt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för både människor och organisationer.
- Är flexibel och anpassningsbar i en dynamisk miljö med snabba förändringar.
- Har ett öga för detaljer utan att tappa helheten i projekten du arbetar med.
LTU Business som arbetsgivare
Som arbetsgivare värnar vi om en stark gemenskap, delaktighet, omtanke och ömsesidigt förtroende. Alla medarbetare bjuds in att delta i vår affärsplanering och företagsutveckling. Vi har även bildat flera sociala grupper som arrangerar gemensamma sportaktiviteter, after work och utflykter, vilket stärker vår gemenskap och gör arbetslivet roligare.
Vi har senaste tre åren varit certifierade som ett "Great place to work" och även vunnit en placering som det fjärde bästa småföretaget i Sverige. Det är ett betyg från våra medarbetare som vi är väldigt stolta över och arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla.
Kom och bli en del av LTU Business där vi tillsammans skapar framtidens möjligheter och framgångar. Och du - det bästa av allt är att vi ger dig en drivna-kollegor-garanti. Du blir en del av ett team med kunniga och engagerade kollegor där olika bakgrunder och erfarenheter skapar synergi.
Ansökan
Urvalsprocessen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 25 januari 2026!
Vi har begränsad tillgänglighet under V 52 - V 1. Skicka gärna ett sms så återkommer vi.
Kontaktpersoner för mer information:
Maria Josefsson, Rekryteringskonsult, AxÖ Consulting: 070-842 23 35
Anna-Sara Lantz, HR- & Konsultchef, LTU Business: 070-724 45 45
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
