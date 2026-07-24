Senior stabschef till Äldreförvaltningen
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2026-07-24
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, Solna
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Just nu söker vi på Jurek en erfaren chef för ett konsultuppdrag inom en nybildad äldreförvaltning i en större kommun. Uppdraget innebär att leda och utveckla förvaltningens stab för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling samt bidra i etableringen av den nya organisationen. Har du gedigen erfarenhet av strategisk ledning, förändringsarbete och styrning inom kommunal äldreomsorg? Välkommen med din ansökan!
Om rollen
Vi söker en senior chef för ett konsultuppdrag inom en nybildad äldreförvaltning. Uppdraget innebär att leda och bygga upp förvaltningens stab för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Du kommer att ha en central roll i etableringen av den nya organisationen och vara en nyckelperson i det förändringsarbete som krävs för att skapa en effektiv, hållbar och kvalitetsdriven verksamhet.
Den nya förvaltningen har skapats genom en omorganisation där den tidigare socialförvaltningen delats upp. Uppdraget präglas av komplexa organisatoriska och ekonomiska utmaningar och kräver en erfaren ledare som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och bidra med strategisk styrning och utveckling.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som chef för staben för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling ansvarar du för att utforma och leda förvaltningens samlade stöd inom styrning, kvalitet, analys och utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för uppbyggnad och utveckling av förvaltningens stab för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling
Leda och utveckla ett team om cirka 20 medarbetare
Säkerställa ett effektivt och verksamhetsnära stöd inom ekonomi, uppföljning, kvalitetsarbete, analys och verksamhetsutveckling
Utveckla och implementera modeller för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Följa upp och utveckla processer kopplade till kvalitet, egenkontroll, Lex Sarah samt uppföljning av utförare
Samverka med kommunens övriga förvaltningar och centrala funktioner inom bland annat ekonomi, lokaler och styrning
Delta i förvaltningens ledningsgrupp och vara ett nära stöd till förvaltningsdirektören
Leda förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till etableringen av den nya förvaltningen
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
För att vara kvalificerad för uppdraget ska du uppfylla:
Ekonomutbildning på minst högskolenivå eller annan likvärdig utbildning som bedöms motsvara kraven
Minst 10 års chefserfarenhet på högsta strategiska kommunledningsnivå, med erfarenhet från både ekonomi-/stabschefsroller och verksamhetsroller
Minst 5 års erfarenhet av utveckling av ekonomi- och kvalitetsstyrning inom kommunal förvaltning
Minst 3 års erfarenhet på förvaltningschefs- och/eller stabschefsnivå med strategisk ledning av äldreomsorg i en större kommun
Minst 3 års erfarenhet av att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning för verksamheter i både egen regi och entreprenadform
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Större omorganisationer inom kommunal verksamhet
Strategiskt förändringsarbete i komplexa organisationer
Att självständigt driva utvecklings- och förbättringsarbete
Uppbyggnad eller utveckling av stabs- och stödfunktioner inom offentlig verksamhet
Bra att veta
Du erbjuds ett konsultuppdrag via Jurek hos vår kund. Uppdraget är på heltid med start den 24 augusti och pågår till och med 29 januari.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Kandidatansvarig Ellen Wadén via email ellen.waden@jurek.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8118754-2114799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
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111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
10010905