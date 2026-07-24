Senior sprinklerprojektör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett projekt där en större underjordisk garageanläggning ska färdigställas från betongskal till en fullt installerad och driftsatt miljö. Fokus ligger på att se över och uppdatera tidigare framtagna sprinklerhandlingar, anpassa lösningen till dagens produkter och tekniska alternativ samt säkerställa att handlingarna ligger i linje med gällande regelverk och reviderade ramhandlingar.
Rollen innebär ett nära samspel mellan projektering, samordning och tekniskt stöd i byggskedet. Du arbetar i en miljö där angränsande byggverksamhet påverkar förutsättningarna, vilket ställer höga krav på tydliga avlämningspunkter, genomförbara lösningar och god samordning i BIM-miljö. Du kan också få bidra i tekniska utredningar och liknande insatser i andra projekt. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill använda din sprinklerkompetens i ett komplext projekt där 3D-projektering och teknisk kvalitet står i centrum.
ArbetsuppgifterDu ser över och uppdaterar befintliga sprinklerhandlingar utifrån dagens produkter, lösningar och gällande ramhandlingar.
Du projekterar bygghandlingar för sprinkleranläggning inför utförandeentreprenad.
Du granskar framtagna handlingar och säkerställer att de är korrekt upprättade samt följer lagkrav och relevanta regelverk.
Du projekterar i 3D, tar fram modeller för krocktester och levererar modeller och ritningar enligt beställarens projekteringsmanual.
Du samordnar mot angränsande arbeten och tydliggör avlämningspunkter där pågående byggverksamhet påverkar lösningen.
Du stöttar i byggskedet genom att besvara tekniska frågor från entreprenören.
Du kan även bidra i utredningar och andra tekniska uppdrag vid behov.
Krav7 års erfarenhet av sprinklerprojektering.
Certifiering som Behörig ingenjör vattensprinkler enligt SBF 1018:5, utfärdad av SBSC eller motsvarande ackrediterat certifieringsorgan.
Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av projektering enligt SS-EN 12845 samt SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem.
Dokumenterad utbildning i AMA VVS & Kyla.
God kunskap om PBL i relevanta delar.
God kunskap om Arbetsmiljöverkets föreskrifter relevanta för projekteringsskedet, särskilt AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning.
Dokumenterad erfarenhet av sprinklerprojektering i 3D.
Erfarenhet av samordning i BIM-miljö.
Erfarenhet av minst 3 genomförda sprinklerprojekteringar i utförandeentreprenad de senaste 5 åren, varav minst ett av jämförbar storlek och komplexitet.
Mycket god svenska i tal och skrift, eftersom all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
MeriterandeKunskap om BEAst PDF-Guidelines, Namnruta, Hänvisningar i handlingar, Helplansritning och Effektivare Granskning.
Erfarenhet från parkeringsanläggning, garage eller liknande objekt.
Dokumenterad erfarenhet som uppdragsansvarig eller uppdragsledare inom installationsteknik, brandskydd eller motsvarande tekniskt område.
Erfarenhet av att leda konsultuppdrag enligt ABK 09.
Branschkännedom inom bygg- och installationsprojekt som gör att du kan kvalitetssäkra handlingar och föra teknisk dialog på övergripande nivå.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117858-2114301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010609