Senior Sourcing Specialist | Epiroc
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-07-09
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Vill du arbeta med globala sourcinginitiativ i en internationell och teknikdriven organisation? Epiroc söker nu en Senior Sourcing Specialist som vill bidra till att utveckla och effektivisera koncernens indirekta inköp.
Här får du möjlighet att driva komplexa upphandlingar, genomföra affärskritiska förhandlingar och samarbeta med intressenter över hela världen. Rollen passar dig som kombinerar strategisk höjd med ett starkt genomförandefokus. Du blir en del av en specialistfunktion där du får stort ansvar och möjlighet att påverka affären.
Ort: Örebro
Start: 1 sep
Rekryteringsprocessen har redan startats, så vänta inte med din ansökan!
Om uppdraget
Som Senior Sourcing Specialist ansvarar du för att driva och genomföra komplexa sourcinginitiativ inom Epirocs globala organisation. Du arbetar nära Category Managers, regionala sourcingteam och verksamhetsrepresentanter för att identifiera affärsmöjligheter, optimera leverantörsbasen och skapa långsiktigt värde för verksamheten. Rollen innebär att leda strategiska inköpsprojekt och upphandlingar som sträcker sig över flera regioner och affärsområden. Du arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla inköpsprocesser, genomföra förhandlingar och säkerställa framgångsrika implementeringar.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
* Leda och genomföra globala RFx-processer och upphandlingar
* Driva leverantörskonsolidering och harmoniseringsinitiativ mellan regioner och verksamheter
* Ansvara för sourcingaktiviteter vid organisationsförändringar och företagsförvärv
* Genomföra komplexa leverantörsförhandlingar
* Arbeta med kostnadsanalyser och värdeskapande inköpsinitiativ
* Etablera nya kategorier och utveckla inköpsstrategier
* Säkerställa implementering och strukturerad överlämning efter genomförda sourcingprojekt
* Samverka med interna intressenter på global nivå
* Bidra till hållbara och ansvarsfulla inköpsprocesser
* Säkerställa efterlevnad av inköpspolicyer och styrmodeller
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du affärsmässig, analytisk och resultatorienterad. Du trivs i en internationell miljö med många kontaktytor och har förmågan att skapa förtroende hos både kollegor och leverantörer. Vidare är du strukturerad, kommunikativ och van att självständigt driva projekt från start till mål.
* Flera års erfarenhet av strategiskt inköp, sourcing eller inköpsrelaterad projektledning
* Dokumenterad erfarenhet av att driva komplexa upphandlingar och RFx-processer
* Mycket god förhandlingsvana
* Stark analytisk förmåga och god affärsförståelse
* Erfarenhet av arbete i internationella eller matrisstyrda organisationer
* Akademisk utbildning inom ekonomi, teknik, supply chain eller motsvarande erfarenhet
* Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av IT-sourcing
* Erfarenhet av leverantörskonsolidering och globala sourcinginitiativ
* Erfarenhet av cost modelling, should costing eller e-auktioner
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
Vi tar INTE emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Engelbrektsgatan 6 (visa karta
)
702 12 ÖREBRO Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9998001