Senior Solution Architect
Hcl Technologies Sweden AB / Foto- och filmjobb / Helsingborg Visa alla foto- och filmjobb i Helsingborg
2026-07-23
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We are looking for Senior Solution Architect
Job Summary
SAP Program handling and end to end ownership of the account
Job Description:
10+ years of experience in managing SAP delivery
Own end-to-end SAP service delivery across production support, enhancements, and project transitions
Manage service governance, operational performance, and continual service improvement.
Proven experience leading or supporting SAP S/4HANA implementation programs.
Experience working in consulting environments or client-facing advisory roles.
Partner with business stakeholders to understand strategic objectives and translate them into SAP capabilities.
Facilitate workshops with business users and functional teams.
Advise leadership on SAP best practices and process improvements.
Drive alignment between business priorities and IT delivery.
Strong understanding of SAP DevOps, release management
Experience managing offshore and global delivery teams.
Excellent stakeholder management and communication skills. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: sshivangi@hcltech.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HCL Technologies Sweden AB
(org.nr 556955-5609)
HCL Address Room no. D-279/D-217, 2nd FloorBredgatan 11 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Hcl Technologies Sweden AB Jobbnummer
10010412