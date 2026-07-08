Senior Solid Mechanical Engineer för uppdrag mot GKN
Aq Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-07-08
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Vår samarbetspartner GKN Aerospace står inför en expansiv fas och söker flera ingenjörer inom solid mechanics som vill vara med på resan mot att nå målet med hållbara flygmotorer. Som ingenjör inom solid mech kommer du att bidra till konceptutveckling och dimensionering av komponenter till motorer, demonstratorer och testriggar samt ansvara för att säkerställa deras strukturella integritet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Bidra till olika faser i utvecklingen av produktteknik med dina kunskaper och din erfarenhet inom solid mech.
• Stödja konceptutveckling och dimensionering av komponenter till motorer, demonstrationsmodeller och testriggar med hjälp av din expertis inom finita elementmetoden, hållfasthet, utmattning och brottmekanik.
• Definiera och fastställa analys- och verifieringslogik för att uppfylla kraven och målen för teknik komponent- och produktlösningar.
• Validera metoder och konstruktioner genom analys av simuleringar och tester.
• Dokumentera och presentera analysresultat internt och för externa partners.
• Identifiera teknikluckor och nya möjligheter för teknikutveckling.
• Bidra till utvecklingen av GKN som en "Great Place to Work", i linje med kärnprinciperna: säkerhet, innovation, öppenhet och ärlighet, omtanke och respekt samt ansvarstagande.
Uppdraget kräver att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget medför även krav på visst medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en magisterexamen i maskinteknik eller annat relevant ingenjörsområde. Du har minst 5 års yrkeserfarenhet som CAE-ingenjör, erfarenheter av simuleringsverktyg såsom ANSYS Workbench och ANSYS Mechanical (APDL), och är expert inom hållfasthet och utmattning. Har du kunskap om tillverkningsprocesser, både konventionell tillverkning och additiv tillverkning, eller programmeringskompetens i Python är detta meriterande.
Vi ser främst till din personlighet och tror att du tycker om att analysera komplexa problem och datamängder för att dra meningsfulla slutsatser. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter noggrannhet i ditt arbete. Du har en tydlig och effektiv kommunikationsförmåga och jobbar lika bra självständigt som i grupp.
Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan:
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktuppgifter:
Carl ChristensenCarl.christensen@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8032389-2092094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Flygfältsvägen 7 (visa karta
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461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9996728