Senior Software Tester inom komplett fordonsintegration
Agile Resources AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-06-24
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Vill du arbeta med testning av kompletta fordon och bidra till säkra, högkvalitativa inbyggda system? Här får du en nyckelroll i ett tekniskt team med fokus på SIL/HIL och integrationstest.
Här får du arbeta nära kompletta fordon och bidra till att verifiera elektriska system i en tekniskt avancerad miljö. Rollen passar dig som trivs med testning, analys och att förbättra arbetssätt för framtida funktionalitet.
Om rollen
Arbeta med integrationstest av kompletta fordon.
Verifiera elektriska system ur ett helhetsperspektiv.
Bidra till hög kvalitet och säkerhet i inbyggda system.
Det här kommer du göra
Planera, leda och genomföra tester.
Utföra felsökning och rotorsaksanalys.
Testa både ny och befintlig funktionalitet.
Utveckla testmetoder och testmiljöer.
Arbeta med SIL- och HIL-baserad verifiering.
Vi söker dig som har
Teknisk utbildning inom exempelvis mekanik, inbyggda system, datateknik eller liknande.
Erfarenhet av verifiering och/eller validering.
Erfarenhet av Python.
Vana av testarbete och felsökning.
ISTQB-certifiering är meriterande.
Teknik & Verktyg
SIL
HIL
Python
ISTQB
Praktisk information
Ort: Södertälje
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-47dacb0d064fc3ce". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 SÖDERTÄLJE Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977981