Senior Software Engineer Cloud DevOps and Rust

2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare med stark Cloud/DevOps-profil till ett R&D-orienterat team med höga tekniska ambitioner. Du blir en del av en senior utvecklingsmiljö där samarbete, kunskapsutbyte och innovativ produktutveckling står i centrum. I rollen bidrar du med kompetens inom molnplattformar, containerbaserade miljöer och utveckling i Rust för att vidareutveckla och förbättra avancerade mjukvaruprodukter.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla mjukvaruprodukter i ett R&D-team
Arbeta med molnbaserade lösningar och DevOps-relaterade aktiviteter
Bygga och förbättra containerbaserade miljöer och arbetssätt
Bidra till tekniska vägval genom nära samarbete med andra seniora utvecklare
KravErfaren utvecklarprofil med fokus på Cloud och DevOps
AWS
Docker och Kubernetes
Rust
Svenska och engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av HTTP/2 eller generell nätverkskommunikation
Erfarenhet av OAuth2Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
