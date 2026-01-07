Senior Software Engineer - Outpost24
2026-01-07
Vill du bygga framtidens Cybersäkerhet?
Är du en erfaren utvecklare med passion för teknik och utveckling? Inspirerar du dina kollegor och hjälper dem att nå nya höjder i sina roller? Vill du vara en del av ett senior utvecklingsteam på ett globalt mjukvaruföretag i stark tillväxt? Då kan rollen som Senior Software Engineer hos Specops, en affärsenhet inom Outpost24, vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Specops grundades 2001 och blev 2022 en del av Outpost24, en internationell aktör inom cybersäkerhet med ca 350 anställda och kontor i bland annat Karlskrona, London, Plymouth, Barcelona, Philadelphia och Toronto. Vårt R&D-team, Access Risk, sitter på huvudkontoret vid Vasagatan i Stockholm och består av cirka 20 personer; utvecklare, testutvecklare och en teknisk skribent. Vi arbetar nära produktledning, devops och support, med starkt fokus på kvalitet, säkerhet och innovation.
Vi är ett sammansvetsat gäng med hög senioritet, högt i tak och en kultur där alla är delaktiga i diskussioner och beslut. Hos oss får du både bidra med din expertis och växa tillsammans med erfarna kollegor. Vi är stolta över våra produkter och brinner för att leverera lösningar som fungerar i praktiken, stabila, säkra och skalbara.
Om rollen
Som Senior Mjukvaruutvecklare blir du en viktig del av vårt team i Stockholm. Du rapporterar till vår Engineering Manager och får en dedikerad kollega som stöd under din första tid hos oss. Vi arbetar agilt i mindre team där du både kommer att utveckla nya produkter och vidareutveckla befintliga lösningar. Våra produkter finns on-prem, i molnet och som mobilappar, vilket innebär varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka hela livscykeln från idé till färdig lösning.
Du kommer även att bidra till vårt helhetsansvar genom felsökning, bugghantering och förbättringsarbete, men huvuddelen av din tid ägnas åt utveckling av nya funktioner. Vi värdesätter automatisering, ren kod, testbarhet och att det ska vara enkelt att göra rätt.Arbetsuppgifter
Utveckla nya funktioner och produkter i C#/.NET.
Skriva ren, återanvändbar och testbar kod enligt bästa praxis.
Delta i design, arkitekturdiskussioner och kodgranskningar.
Samarbeta med produktledning, QA, devops och globala utvecklingsteam.
Bidra i felsökning, buggfixar och tredjelinjesupport när det krävs.
Dela med dig av din expertis och bidra till en kultur av lärande och ständiga förbättringar.ProfilUtbildningsbakgrund
Magisterexamen i datavetenskap eller liknande tekniskt område.
Erfarenhet och kompetens:
Dokumenterad erfarenhet av utveckling i C#/.NET.
Minst 5 års erfarenhet i en agil utvecklingsmiljö.
Kunskap inom Windows/Win32, säkerhet/PKI samt erfarenhet av Entra ID (Azure AD).
Erfarenhet av Visual Studio, .NET, JavaScript och PowerShell.
Förståelse för CI/CD, automatiserade tester och versionshantering.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att arbeta i ett internationellt bolag i stark tillväxt.
Ett erfaret och engagerat team med hög teknisk nivå.
Konkurrenskraftig lön och förmåner:
30 dagar semester.
5000 kr friskvård.
Tjänstepension enligt ITP1.
Flexibla arbetstider och balans mellan jobb och privatliv.
Tillgång till utbildning och coachning, bl.a. via LinkedIn Learning.
En kultur präglad av tillit, engagemang och ansvarstagande.
En platt organisation där din röst räknas - du är inte bara en siffra!
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt av Outpost24. Lynqa ansvarar för rekryteringsprocessen och hanterar dialogen.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Centrala Stockholm
Om Lynqa
Lynqa är ett specialiserat rekryteringsbolag inom IT och teknik. Vi arbetar långsiktigt och relationsdrivet med fokus på hållbara matchningar där kompetens, drivkrafter och företagskultur går hand i hand.
