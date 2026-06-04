Senior Software Developer
Ab Cleaneo / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-04
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För kunds räkning söker vi en Senior Software Developer till ett tekniskt avancerat uppdrag med fokus på utveckling, felsökning och problemlösning i komplexa miljöer där mjukvara, hårdvara och automatiserade flöden samverkar. Uppdraget kräver fysisk närvaro på plats tre dagar per vecka.
Du arbetar nära utvecklare och systemingenjörer med att vidareutveckla och stabilisera test- och integrationsmiljöer. Arbetsuppgifterna omfattar felsökning i hårdvarunära testbänkar, hantering av problem som påverkar testautomationsteam samt förbättring av CI/CD-flöden. Rollen innefattar även praktiskt arbete med avancerad debugging och teknisk problemlösning.
Uppdraget sker i en internationell miljö med samarbete över olika tidszoner. Arbetet bedrivs på engelska och viss flexibilitet kan behövas för möten utanför ordinarie arbetstid. Rollen innebär tekniskt avancerat arbete i en komplex miljö och passar dig som arbetar självständigt, tar ansvar och har ett utvecklarfokus framför ett traditionellt QA-perspektiv.
Obligatoriska kvalifikationer
Omfattande praktisk erfarenhet av Linux.
Ett tydligt utvecklarorienterat perspektiv, snarare än ett traditionellt QA-perspektiv.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i tekniskt utmanande situationer.
Omfattande praktisk erfarenhet av Python.
Dokumenterad bakgrund som utvecklare kombinerat med bred teknisk förståelse.
Vana vid felsökning i tekniskt komplexa system.
Omfattande praktisk erfarenhet av CI/CD, till exempel GitHub Pipelines.
Ett problemlösande och pragmatiskt sätt att arbeta.
Flytande språkkunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
Det anses som meriterande om du har arbetat i miljöer baserade på Android och har kännedom om verktyg såsom PyTest, Appium eller Selenium. Erfarenhet av ADB, infotainmentsystem eller andra hårdvarunära lösningar ses också som ett stort plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: ansokan@cleaneo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Cleaneo
(org.nr 559193-2032) Arbetsplats
Cleaneo, AB Jobbnummer
9948135