Senior signalbehandlare inom sensorsystem
2026-04-14
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en tekniskt avancerad miljö där nästa generations sensorsystem utvecklas för tillämpningar inom både försvar och civil sektor. Här står signalbehandling, algoritmutveckling och mjukvarudesign i centrum, med höga krav på prestanda, precision, spårbarhet och kvalitet.
I rollen får du en viktig position i utvecklingen av produkter och system, där du bidrar både operativt och strategiskt. Du arbetar nära flera tekniska discipliner och är med och formar lösningar från teori och analys till implementation och verifiering. Det här är ett uppdrag för dig som gillar komplex teknik, skarpa kravbilder och möjligheten att påverka lösningar i avancerade system.
ArbetsuppgifterDu analyserar, anpassar och optimerar signalbehandlingsalgoritmer utifrån interna och externa krav.
Du utvecklar, implementerar, verifierar och vidareutvecklar algoritmer för avancerade sensorsystem.
Du bidrar till att systemen uppfyller krav på hög prestanda, kvalitet och spårbarhet.
Du arbetar med mjukvara i komplexa system, ofta med realtidsnära krav.
Du samarbetar tätt med team inom hårdvara, mjukvara och systemintegration för att säkerställa en välfungerande helhetslösning.
Du är med och påverkar tekniska vägval inom signalbehandling, systemutveckling och arkitektur.
KravOmfattande erfarenhet av signalbehandling och systemutveckling.
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom datateknik, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med sensorsystem eller annan avancerad teknisk utrustning.
Djup kunskap inom signalbehandlingsteori.
Erfarenhet av komplexa utvecklingsprojekt med höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
Praktisk erfarenhet av att optimera algoritmer med fokus på prestanda och resurseffektivitet.
Goda kunskaper i programmering, exempelvis MATLAB, Python, C++ eller Java.
Stark kompetens inom mjukvaruutveckling och mjukvarudesign.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet inom radarteknik.
Kunskap inom maskininlärning för signalbehandling.
Erfarenhet av realtidssystem och inbyggda system.
Erfarenhet av att optimera produkter ur ett signalbehandlingsperspektiv.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
