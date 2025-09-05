Senior servicetekniker/trucktekniker
2025-09-05
Vi på GR8 Partner Group söker nu en erfaren servicetekniker med stark problemlösningsförmåga till vår kund i Göteborg. Du kommer att ha ansvar för service, reparation och underhåll av truckar och liftar - både i verkstad och ute hos kund. Du blir en nyckelperson i teamet och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten i regionen. Detta är en direkt rekrytering vilket innebär att du blir anställd hos kund direkt.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Avancerad felsökning, underhåll och reparation av truckar och liftar.
Installationer och säkerhetskontroller.
Dokumentation och kvalitetsuppföljning.
Fältservice och teknisk rådgivning hos kunder.
Stöd till juniora tekniker och samordning i verkstaden.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av service och reparation av el-fordon eller el-maskiner.
Har en teknisk utbildning i grunden, gärna inom fordonsteknik.
Har goda kunskaper inom elektronik, hydraulik och mekanik.
Innehar B-körkort.
Är van att använda dator i arbetet.
Har förmåga att arbeta självständigt och planera din arbetsdag effektivt.
Är lösningsorienterad och arbetar mot uppsatta mål.
Är social, serviceinriktad och pålitlig.
Trivs med att skapa goda relationer med både kunder och kollegor.Om företaget
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs - vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Obs! Märk din ansökan med "Trucktekniker Göteborg". Omarkerade ansökningar kommer ej att kunna hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: ansok@gr8partner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trucktekniker Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9493887