Senior ServiceNow Business Analyst / Developer - CSM
Eccera Professionals AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-19
Vi söker en tekniskt stark ServiceNow Business Analyst/Utvecklare med djup kompetens inom Customer Service Management (CSM) till vår kund inom försvarssektorn i Göteborg.
Du kommer arbeta i en komplex ServiceNow-miljö där plattformen är affärskritisk och används i stor skala. Rollen kombinerar teknisk utveckling, lösningsdesign och verksamhetsnära analys.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Ansvarsområden
Design, utveckling och konfiguration i ServiceNow CSM
Anpassning via Script Includes, Business Rules, Client Scripts, UI Policies, Flow Designer
Automatisering av processer och integrationer
Datahantering, strukturering och optimering av datamodell
Lösningsdesign i linje med plattformsarkitektur och best practice
Felsökning på applikations- och plattformsnivå
Teknisk rådgivning vid kravarbete och workshops
Bidra till vidareutveckling av arkitektur och governance
Du arbetar tätt med arkitekt, utvecklare och verksamhet och förväntas ta tekniskt ansvar inom CSM-området.
Flerårig erfarenhet av utveckling i ServiceNow
Dokumenterad erfarenhet av Customer Service Management (CSM)
Mycket goda kunskaper i JavaScript (server- och klientscript)
Erfarenhet av Flow Designer, Integrationer (REST/SOAP), ACL:er och säkerhetsmodell smt CMDB och datamodellering
Förståelse för plattformsarkitektur och best practice inom ServiceNow
Erfarenhet av incidenthantering och förvaltning i större miljö
Meriterande:
ServiceNow-certifieringar (ex. CSA, CIS-CSM)
Erfarenhet av komplexa implementationer eller transformationsprojektDina personliga egenskaper
Du är tekniskt självgående, strukturerad och analytisk. Du trivs i en agil miljö och har förmågan att växla mellan teknisk implementation och dialog med verksamheten.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
