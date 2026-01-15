Senior Security Officer till Securitas Stockholm
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning av jobbet
Vi söker en Senior Security Officer till ett prestigefyllt kontor i centrala Stockholm. Tjänsten är på heltid, måndag-fredag kl. 08:00-16:00 (helgfria dagar). Rollen är en kombination av säkerhetsarbete och receptionstjänst, där du blir en viktig del av kundens dagliga verksamhet. I grunden är det en stationär väktartjänst där du kommer vara placerad hos vår kund. Majoriteten av arbetet sker på engelska. Dina arbetsuppgifter
Välkomna besökare och personal tillsammans med fastighetsreceptionisten.
Ansvara för säkerhetsrutiner och uppföljning enligt kundens detaljerade instruktioner.
Hantera accesskontroller och säkerhetsincidenter.
Delta i dagliga säkerhetsmöten och rapportera till Security Manager.
Samarbeta med Facility Management och externa aktörer för att upprätthålla en trygg arbetsmiljö.
KravspecifikationKvalifikationer
Utbildad väktare med minst Vu2
Gymnasieexamen
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet inom säkerhet, gärna i en företagsmiljö.
Hög servicekänsla och social kompetens - du är ansiktet utåt för kunden.
Vana att arbeta med Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Förmåga att skriva detaljerade rapporter på engelska.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning från yrkeshögskola eller universitet
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: mattias.berg@securitas.se
.
Tjänsten är heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Arbetstiderna är förlagda dagtid mån-fre kl. 08:00-16:00, avvikelser från de normala arbetstiderna kan förekomma.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31 januari
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
