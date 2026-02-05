Senior Scrum Master

Professional Galaxy AB / Datajobb / Karlskoga
2026-02-05


Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Professional Galaxy söker nu en erfaren Scrum Master för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder i Karlskoga. Uppdraget är på plats och ger dig möjlighet att spela en nyckelroll i kundens fortsatta agila resa inom mjukvaruutveckling.
I rollen som Scrum Master arbetar du nära ett eller flera utvecklingsteam och bidrar till att skapa struktur, engagemang och tydlig riktning i det dagliga arbetet. Du blir en central del av en miljö som präglas av samarbete, lärande och kontinuerlig förbättring.

Om uppdraget
Som Scrum Master ansvarar du för att leda och facilitera teamens agila arbetssätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:

Leda och facilitera Scrum-ceremonier såsom dagliga stand-ups, sprintplanering, retrospektiv och sprintdemonstrationer

Följa upp sprintresultat, visualisera teamens framdrift och stötta dem i att nå sina mål

Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamens leveransförmåga

Bidra till organisationens agila utveckling genom att driva förbättringsinitiativ och dela erfarenheter med andra Scrum Masters

Vara en aktiv ambassadör för agila arbetssätt och bidra till förändringsarbete på organisatorisk nivå


Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:

Flera års erfarenhet av att arbeta som Scrum Master inom mjukvaruutveckling

Gedigen erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och agilt ledarskap

God teknisk förståelse för mjukvaruutveckling

Erfarenhet av att coacha team och individer i större organisationer

Goda kunskaper i Jira eller liknande verktyg

Scrum Master-certifiering


Personliga egenskaper
Vi tror att du är en kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad person. Du har lätt för att bygga förtroende, inspirera andra och skapa energi och engagemang i team.

Övrig information

Säkerhetsprövning krävs före start

Uppdraget kan kräva svenskt medborgarskap


Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:

Ditt uppdaterade CV

Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget

Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:

Vi accepterar inte ansökningar via post

Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga

Urval och intervjuer sker löpande


Uppdragstyp: Konsultuppdrag Startdatum: 2026-04-06 Slutdatum: 2027-03-31 Uppdragslängd: 1 år, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2026-02-20

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Karlskoga lasarett (visa karta)
691 44  KARLSKOGA

Kontakt
Priya Chakraborty
priya.chakraborty@progalaxy.se
+46723398070

