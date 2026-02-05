Senior Scrum Master
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Professional Galaxy söker nu en erfaren Scrum Master för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en av våra kunder i Karlskoga. Uppdraget är på plats och ger dig möjlighet att spela en nyckelroll i kundens fortsatta agila resa inom mjukvaruutveckling.
I rollen som Scrum Master arbetar du nära ett eller flera utvecklingsteam och bidrar till att skapa struktur, engagemang och tydlig riktning i det dagliga arbetet. Du blir en central del av en miljö som präglas av samarbete, lärande och kontinuerlig förbättring.
Om uppdraget
Som Scrum Master ansvarar du för att leda och facilitera teamens agila arbetssätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Leda och facilitera Scrum-ceremonier såsom dagliga stand-ups, sprintplanering, retrospektiv och sprintdemonstrationer
Följa upp sprintresultat, visualisera teamens framdrift och stötta dem i att nå sina mål
Identifiera och undanröja hinder som påverkar teamens leveransförmåga
Bidra till organisationens agila utveckling genom att driva förbättringsinitiativ och dela erfarenheter med andra Scrum Masters
Vara en aktiv ambassadör för agila arbetssätt och bidra till förändringsarbete på organisatorisk nivå
Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av att arbeta som Scrum Master inom mjukvaruutveckling
Gedigen erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och agilt ledarskap
God teknisk förståelse för mjukvaruutveckling
Erfarenhet av att coacha team och individer i större organisationer
Goda kunskaper i Jira eller liknande verktyg
Scrum Master-certifiering
Personliga egenskaper
Vi tror att du är en kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad person. Du har lätt för att bygga förtroende, inspirera andra och skapa energi och engagemang i team.
Övrig information
Säkerhetsprövning krävs före start
Uppdraget kan kräva svenskt medborgarskap
Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
Ditt uppdaterade CV
Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget
Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:
Vi accepterar inte ansökningar via post
Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga
Urval och intervjuer sker löpande
Uppdragstyp: Konsultuppdrag Startdatum: 2026-04-06 Slutdatum: 2027-03-31 Uppdragslängd: 1 år, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2026-02-20
