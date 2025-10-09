Senior Scrum Master
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-09
Vi söker en erfaren Scrum Master med passion för servant leadership och agila arbetssätt till ett uppdrag inom banksektorn. Rollen innebär ett centralt ansvar för att vägleda team, skapa samarbete och driva leveranser i en modern SAFe-miljö.
Du blir en nyckelperson i att bygga starka, självgående team och bidra till en kultur av transparens, tillit och ständiga förbättringar.
Ditt uppdrag
Vara en Servant Leader som stärker teamens autonomi och driver kontinuerlig förbättring.
Leda och facilitera Scrum-ceremonier samt främja agila arbetssätt.
Identifiera och undanröja hinder för teamens framgång.
Arbeta nära Product Owners och intressenter för att maximera värdeskapande.
Stötta leveranser i en SAFe (Scaled Agile Framework)-miljö.
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet som Scrum Master i komplexa, tvärfunktionella team.
Goda kunskaper i SAFe och andra lean-agila ramverk.
Certifiering som Scrum Master (CSM), gärna kompletterad med SAFe-certifiering.
Starka färdigheter inom facilitering, coaching och kommunikation.
Ett ledarskap som bygger på tillit, förtroende och att leda genom exempel.
Erfarenhet från bank eller betalningslösningar (Banking & Payments) är meriterande.
Omfattning och villkor
Plats: Stockholm (hybrid, två dagar per vecka på plats - måndag och fredag)
Uppdragsperiod: 5 januari 2026 - 30 juni 2026
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är 13 oktober 2025
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder spännande uppdrag hos svenska företag och myndigheter. Som konsult hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens, delta i strategiskt viktiga projekt och arbeta i professionella team med fokus på långsiktighet och utveckling.
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
