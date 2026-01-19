Senior SAP Team Lead
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren SAP Team Lead som kan ta ett tillfälligt helhetsansvar för att leda ett internt team som arbetar med större SAP RISE-projekt samt förvaltning av övriga SAP-miljöer. Leveransen sker i nära samverkan med en managed service-leverantör samt en hostingpartner för den tekniska plattformen.
ArbetsuppgifterLeda arbetet med att förvalta och supporta SAP-miljöerna
Leda och koordinera support, incidenthantering och förbättringsarbete tillsammans med managed service-leverantör
Koordinera arbetet med hostingpartner för att underhålla och vidareutveckla den tekniska plattformen
Leda och samordna interna resurser som deltar deltid i uppdraget
KravDokumenterad erfarenhet som SAP Team Lead
Erfarenhet av att leda förvaltning och support av SAP-miljöer
Erfarenhet av att koordinera leveranser med managed service-leverantör
Erfarenhet av samarbete med hosting-/infrastrukturleverantör
MeriterandeErfarenhet inom SAP kopplat till finans, sälj och inköp eller service
Erfarenhet av SAP RISESå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
