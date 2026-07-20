Senior SAP - Konsult
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2026-07-20
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Vill du jobba i en roll där du får kombinera djup SAP-kompetens med nära kunddialog och verksamhetsutveckling? Trivs du i komplexa miljöer där du får arbeta hands-on med konfigurering, processutveckling och moderna SAP-lösningar? Nu söker vi en senior SAP-konsult inom MM, SD, EWM och Fiori till SOA People.
Om företaget:
SOA People är ett väletablerat konsultbolag inom SAP med cirka 35 anställda och ett starkt nätverk av seniora specialister. Bolaget präglas av en familjär kultur där samarbete, ödmjukhet och flexibilitet står i fokus. SOA People ingår i en internationell SAP-organisation med över 1200 SAP-konsulter i Europa. Företaget arbetar med några av Sveriges största bolag.
Om rollen:
I rollen som Senior SAP-konsult arbetar du nära kundens verksamhet med att konfigurera, utveckla och förbättra SAP-lösningar inom främst MM, SD, EWM och Fiori. Du kommer att arbeta hands-on i kundprojekt där fokus ligger på att förstå verksamhetsflöden och omsätta affärsbehov till effektiva och hållbara SAP-lösningar.
Du blir en del av ett seniort team där kunskapsdelning och samarbete är en naturlig del av vardagen. Rollen innebär stor variation och möjlighet att arbeta i både klassiska SAP GUI-miljöer och moderna Fiori-baserade arbetssätt.
Arbetsuppgifter:
I rollen som Senior SAP-konsult arbetar du nära kundens verksamhet med att konfigurera, utveckla och förbättra SAP-lösningar inom främst MM, SD, EWM och Fiori. Du ansvarar för att förstå verksamhetens processer och omsätta affärsbehov till effektiva och hållbara lösningar i SAP. Rollen innebär ett nära samarbete med både verksamhet och IT där du fungerar som rådgivare, specialist och problemlösare i olika typer av kundprojekt. Du kommer att arbeta i både klassiska SAP GUI-miljöer och moderna Fiori-baserade lösningar samt bidra i implementations- och utvecklingsprojekt hos några av Sveriges största bolag. Du kommer bland annat att:
Arbeta hands-on med konfigurering och utveckling inom SAP MM, SD, EWM och Fiori
Driva dialog med kund och verksamhet för att omsätta affärsbehov till effektiva SAP-lösningar
Delta i implementationer, processutveckling och förbättringsarbete inom logistik och supply chain
Arbeta med SAP IMG settings och stötta kunder i både klassiska SAP GUI- och moderna Fiori-miljöer
Vi söker dig som:
Har minst 6 års erfarenhet som SAP-konsult
Har minst 6 års hands-on erfarenhet inom SAP MM, SD, EWM och/eller Fiori
Har erfarenhet av konfigurering via SAP IMG settings
Har arbetat i minst 3 olika kundprojekt inom relevanta SAP-områden
Har god förståelse för logistiska processer och verksamhetsflöden
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Har möjlighet att resa vid behov, främst inom Sverige och Norden
Meriterande:
Erfarenhet av S/4HANA samt av SAP Fiori-appar kopplade till logistik och supply chain
Erfarenhet av integrationer mellan SAP MM, SD, EWM, FI/CO eller PP
Erfarenhet av migrering, test, utbildning och cutover
Erfarenhet av både klassiska SAP GUI-processer och moderna Fiori-lösningar
Erfarenhet av NeptunePubliceringsdatum2026-07-20Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är konsultmässig, kommunikativ och lösningsorienterad. Du är van att arbeta nära kund och har en god förmåga att skapa förtroende hos både verksamhet och IT. Vidare är du självgående samtidigt som du uppskattar att samarbeta och dela kunskap med kollegor.
Du erbjuds:
Möjlighet att arbeta med några av Sveriges största företag
Ett familjärt och flexibelt konsultbolag med hög senioritet
Tillgång till ett starkt internationellt SAP-nätverk genom med varierande och utvecklande kundprojekt inom moderna SAP-miljöer
Flexibla arbetsformer och hybridarbete
En stabil arbetsgivare med stark tillväxt och långsiktighet
Information on om tjänsten:
Professionals Nord söker i samarbete med SOA People en Senior SAP-konsult inom MM, SD, EWM och Fiori. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av SOA People.
SOA People önskar att alla frågor kring tjänsten går till alva.mohand@pn.se
(mailto:info@pn.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665)
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
SOA People AB Kontakt
Konsultchef
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se +4608880272 Jobbnummer
10007275