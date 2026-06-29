Senior samordnare
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2026-06-29
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Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker nu senior samordnare med uppgift att delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som senior samordnare arbetar du vid NCSC och kontoret för förmågeutveckling, partnerskap och systematisk cybersäkerhet. Kontoret ska stärka och samordna samhällets cybersäkerhet genom att vara en nationell mötesplats och kontaktpunkt för samverkan, partnerskap och informationsutbyte. Kontorets uppdrag omfattar strategisk analys, regel- och styrningsarbete, stöd och finansiering, kompetenshöjande insatser och övning samt samverkan nationellt, inom EU och internationellt. Kontoret har även en stödjande roll vid cyberkrishantering.
I rollen ansvarar du för intern- och extern samordning, arbetar med verksamhetsutveckling och leder samverkansforum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består främst av:
• Samordning och planering av verksamhet
• Informationsdelning
• Utveckling av metoder och rutiner
• Utveckling av partnerskap
• Utveckling av konferenser och kampanjer
• Deltagande i internationellt arbete inom EU
• Företräda myndigheten i externa sammanhang
Du har flera kontaktytor och verkar för att skapa relationer mellan avdelningens enheter och samordnar samarbetet mellan andra funktioner så som myndighetens funktioner för teknik och upphandling samt avdelningens stab och ledning.
Resor förekommer i tjänsten, inrikes och utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller yrkeshögskoleutbildning
• Tre års erfarenhet av strategisk kommunikation, samordning eller stöd till högre ledning
• Grundläggande kompetens inom informations- och cybersäkerhetsområdet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av privat-offentlig samverkan
• Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av arbete i internationella kontexter
• Erfarenhet av att företräda en organisation och presentera dess budskap inför stora grupper
• Erfarenhet av lagstiftnings- och regelbaserat EU-arbete
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
• Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Helhetssyn – Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
• Strukturerad – Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om NCSC och FRA
NCSC är navet för Sveriges cybersäkerhet och samordnar hanteringen av allvarliga cyberangrepp som påverkar samhället. Genom stöd och rådgivning hjälper vi organisationer att stärka sin motståndskraft mot hot i den digitala miljön. Vi samverkar med näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället, organisationer och akademin. Genom att dela aktuell och relevant kunskap bidrar vi till att höja cybersäkerheten i hela samhället. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot, och som en del av FRA bidrar vi till ett mer motståndskraftigt Sverige. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. Vill du veta mer om Nationellt cybersäkerhetscenter kan du besöka www.ncsc.se
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Mer information
Arbetsplatsen ligger för närvarande i Stockholm. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chefer Emma Söderberg 073-044 97 06 och Lars-Göran Emanuelson 010-240 40 61. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-26.
Referensnummer 2026FRA1264-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1264-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
Fra, Ncsc Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9982392