Senior säkerhetsspecialist - Beredskap och fysisk säkerhet
Göteborg Energi AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-02-25
Vill du arbeta med säkerhet där ditt uppdrag på riktigt gör skillnad för samhället, varje dag? Nu söker vi en senior säkerhetsspecialist som vill ta ett helhetsgrepp om fysisk säkerhet och beredskap i en av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter.
Din uppgift
Det här är en senior specialistroll för dig som vill göra säkerhet operativt fungerande i praktiken. Du arbetar i skärningspunkten mellan struktur, verksamhet och verkliga händelser - där lagkrav, riskbilder och skyddsbehov ska omsättas till tydliga arbetssätt.
Fokus ligger främst på fysisk säkerhet, med god förståelse från beredskapsområdet. Strukturerna finns på plats - nu behöver vi stärka förmågan, utbilda organisationen och säkerställa att arbetet fungerar när det verkligen gäller. Samtidigt behöver vi tydliggöra strukturerad och fungerande övergång från projekt till förvaltning.
Rollen innebär inget personalansvar, men ett stort mandat att påverka. Du verkar rådgivande och kravställande mot verksamhet och ledning och driver utveckling genom dialog, struktur och förtroende.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Ansvara för att driva och utveckla arbetet inom fysisk säkerhet
- Säkerhetsställa att koncernens beslutade säkerhetsambition, primärt inom fysisk säkerhet implementeras och följs upp
- Utveckla, implementera och följa upp styrdokument, rutiner och processer
- Arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering och krisberedskap
- Planera och genomföra utbildningar, övningar och scenariobaserade insatser
- Vara ett stöd till verksamheten genom rådgivning och kravställning
- Samverka med myndigheter och andra relevanta externa aktörer
- Bidra till utveckling av tekniska och organisatoriska säkerhetslösningar
Ditt team
Du tillhör koncernens säkerhetsfunktion och ingår i en grupp bestående av specialister, samordnare, strateger och chef. Tillsammans arbetar ni med frågor kopplade till fysisk säkerhet, beredskap, krisledning med mera.
Teamet har ett nära samarbete med andra delar av organisationen, bland annat informationssäkerhet och verksamhetskritiska funktioner, och bidrar gemensamt till att stärka säkerhetsförmågan i hela koncernen.
Din kompetens
- Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete på strategisk och operativ nivå.
- Relevant utbildning inom säkerhet, samhällsskydd, riskhantering eller motsvarande erfarenhet bedöms som likvärdig.
- Du har dokumenterad erfarenhet av fysisk säkerhet i komplexa miljöer, exempelvis anläggningar, infrastruktur eller drift, samt erfarenhet av beredskap, krisledning eller kontinuitetsarbete.
- Du har god och praktiskt tillämpad kunskap om säkerhetsskyddslagen och skyddslagen samt vana av att utveckla, implementera och följa upp styrande dokument och arbetssätt.
- Vidare har du erfarenhet av att arbeta rådgivande och kravställande gentemot verksamhet och ledning samt är van att samverka med myndigheter och externa aktörer.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande
- Erfarenhet från offentlig sektor eller annan samhällsviktig verksamhet är meriterande, liksom arbete kopplat till totalförsvar, säkerhetsskydd eller skydd av kritisk infrastruktur.Publiceringsdatum2026-02-25Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar trygghet och integritet med en stark samarbetsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt till säkerhetsarbetet.
Du är trygg och förtroendeingivande, stabil i pressade situationer och har förmåga att skapa lugn och tillit även vid kris och skarpa händelser. Du arbetar strukturerat och analytiskt och kan bryta ner komplexa risker till konkreta och genomförbara åtgärder.
Du är pedagogisk i din kommunikation och har förmåga att utbilda, förankra och skapa förståelse för säkerhetskrav i verksamheten. Samtidigt har du hög integritet och gott omdöme. Du vågar stå fast vid nödvändiga krav även när det är obekvämt och har en god balans mellan regelverk och verksamhetsförståelse.
Din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek. För mer information eller för att anmäla ditt intresse är du välkommen att kontakta Maria Von Sterneck maria.vonsterneck@jurek.se
eller Bano Mohammad bano.mohammad@jurek.se
eller via mobil (se nedan). Din formella ansökan lämnar du via ansökningslänken senast 18 mars.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Personal och Arbetsplats, Säkerhet Kontakt
Maria Von Sterneck, Jurek 0737077170 Jobbnummer
9762962