Senior säkerhetshandläggare
Länsstyrelsen i Skåne län / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Sveriges säkerhetsläge förändras och kraven på myndigheters interna säkerhet ökar. Nu söker vi en senior säkerhetshandläggare som vill bidra till att utveckla och stärka Länsstyrelsens samlade säkerhetsarbete.
Anställningen är placerad på enheten för intern säkerhet på avdelningen för verksamhetsstöd. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Resor i tjänsten kan förekomma. Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Enheten för intern säkerhet ansvarar för myndighetens interna säkerhet och arbetar inom områden såsom säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, brandskydd, intern krisledning och civilt försvar. Vi erbjuder en utvecklande roll där du får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt i en samhällsviktig verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som senior säkerhetshandläggare har du en central roll i att utveckla, samordna och genomföra myndighetens interna säkerhetsarbete. Rollen innebär ett brett ansvar där du kombinerar strategisk utveckling med operativt stöd till verksamheten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
samordna och vidareutveckla myndighetens interna säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete,
genomföra säkerhetsskyddsanalyser samt risk- och sårbarhetsbedömningar, Ta fram, utveckla och förvalta styrdokument, rutiner och processer,
ge kvalificerat stöd och rådgivning till verksamheten i frågor som rör internt säkerhetsarbete och säkerhetsskydd.
planera och genomföra interna utbildningar, informationsinsatser och stödjande aktiviteter.
administrera och hantera säkerhetssystem samt bidra till utveckling av säkerhetstekniska lösningar.
driva utvecklingen inom fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet och övriga delar av den interna säkerheten Medverka i myndighetens arbete med krisberedskap och civilt försvar,
delta i både utvecklingsarbete och operativa säkerhetsärenden som uppkommer inom ramen för enhetens ansvarsområden.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har:
en akademisk examen inom säkerhet, juridik, samhällsvetenskap, krisberedskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt har du annan eftergymnasial utbildning i kombination med flerårig relevant erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
minst fem års erfarenhet av att självständigt arbeta med säkerhetsskydd och internt säkerhetsarbete i en organisation med komplex verksamhet.
erfarenhet av att tillämpa säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och relevanta föreskrifter i praktiskt säkerhetsarbete. Erfarenhet av att självständigt genomföra, revidera eller leda arbetet med säkerhetsskyddsanalyser.
erfarenhet av att självständigt ta fram, förankra och införa styrande dokument, rutiner eller processer inom säkerhetsområdet.
erfarenhet av att ge kvalificerat och verksamhetsanpassat stöd i säkerhetsfrågor till chefer, medarbetare eller andra funktioner i organisationen.
erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar eller informationsinsatser inom säkerhetsområdet för målgrupper utan egen specialistkompetens.
förmåga att uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska i tal och skrift.
svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig förvaltning eller annan verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen.
lett utvecklingsarbete eller projekt inom säkerhetsområdet och ansvarat för planering, samordning, genomförande och uppföljning
praktisk erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, exempelvis riskbedömningar, informationsklassning eller framtagande av säkerhetskrav.
erfarenhet av att analysera behov av och ta fram krav på fysiska säkerhetsåtgärder.
erfarenhet av kravställning, administration eller förvaltning av säkerhetstekniska system, exempelvis passersystem, inbrottslarm eller andra tekniska säkerhetslösningar.
erfarenhet av arbete med krisberedskap, kontinuitetshantering eller civilt försvar.
B-körkort.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och självgående. Du har hög integritet, ett professionellt säkerhetsbeteende och en god förmåga att driva frågor framåt utan att tappa helhetsperspektivet.
Du är trygg i din kompetens, prestigelös i samarbetet med andra och har lätt för att växla mellan strategiska, administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Rollen ställer höga krav på samarbetsförmåga, servicekänsla och förmåga att kommunicera tydligt med olika delar av verksamheten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig HR-generalist Kajsa Gretland, 010-224 22 05
Här hittar du information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Skåne Län
(org.nr 202100-2346), https://www.lansstyrelsen.se/
Södergatan 5 (visa karta
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205 15 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för verksamhetsstöd, Enheten för intern säkerhet Kontakt
Thorbjörn Nilsson, Saco-S thorbjorn.nilsson@lansstyrelsen.se 010-2241524 Jobbnummer
10011245