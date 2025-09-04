Senior Reporting Analyst sökes till storbank!
2025-09-04
Vill du ta nästa steg i din karriär inom redovisning och rapportering? Här får du möjlighet att arbeta brett med kvalificerade redovisningsuppgifter och bli en central del av ekonomifunktionen. Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Perido söker en Senior Reporting Analyst till vår kund, en av nordens största banker. Tjänsten är placerad i Solna, där det finns möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.Arbetsuppgifter
Som Senior Reporting Analyst blir du en viktig del av Accounting Services-teamet. Rollen innebär ansvar för månads- och kvartalsbokslut, konsolidering samt rapportering till både koncernen och myndigheter. Du kommer även vara nära involverad i tekniska redovisningsfrågor och tolkningar av redovisningsstandarder. I arbetet samarbetar du tätt med både bankens egna finansiella team och koncernens finansfunktion.Dina arbetsuppgifter
Arbeta månads- och kvartalsbokslut samt rapporteringsaktiviteter
Ansvara för intern rapportering till koncernen
Utföra regulatorisk rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter
Samarbeta nära koncernens finansfunktion
Säkerställa att externa och interna krav på rapportering efterlevs
Bidra till hantering av tekniska redovisningsfrågor och tolkningar av standarder
Dina egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk med en förmåga att prioritera och fatta snabba beslut under press. Du har en stark kommunikativ förmåga, är samarbetsvillig och trivs i en roll med många kontaktytor. Framför allt är du en problemlösare med en genuin vilja att leverera hög kvalitet.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Akademisk examen inom redovisning eller finans
Minst 5 års relevant erfarenhet av redovisning, revision eller liknande finansiell roll i en större organisation
Goda kunskaper i IFRS och K3 (Swedish GAAP)
Erfarenhet av koncernrapportering och konsolidering
Mycket goda kunskaper i Excel (formler och funktioner)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av bank, regulatorisk rapportering eller internationell koncernrapportering
Förmåga att tolka och tillämpa komplexa regelverk inom redovisning
Erfarenhet av den finansiella sektornTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-10-31. Start 2025-10-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35429 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
