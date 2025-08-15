Senior rekryteringskonsult till statlig myndighet
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du bidra med din expertis inom rekrytering i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en erfaren och självgående rekryteringskonsult till en statlig myndighet med placering i Stockholm.
Om rollen:
Som rekryteringskonsult kommer du att ansvara för att driva hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till anställning. Du kommer att arbeta nära chefer och HR-kollegor och säkerställa att myndigheten attraherar och anställer rätt kompetens.
Uppdraget sträcker sig från den 1 september 2025 till den 28 februari 2026.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
• Genomföra rekryteringar från start till mål
• Stötta chefer i kravprofil, urval, intervjuer och beslut
• Säkerställa att rekryteringsprocessen följer gällande regelverk och riktlinjer
• Bidra till utveckling av rekryteringsrutiner och arbetssättKravprofil för detta jobb
• Minst 5 års erfarenhet av rekrytering inom statlig sektor
• Dokumenterad erfarenhet av att genomföra hela rekryteringsprocesser
• God förståelse för regelverk och avtal inom offentlig förvaltning
Sista dag att ansöka är Måndag den 18 augusti
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Victoria Johansson via Victoria.Johansson@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Jobbnummer
9461179