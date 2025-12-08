Senior rekryterare inom industribranschen
2025-12-08
Är du en passionerad och genuin rekryterare som tycker att tekniska roller är roliga - men inte nödvändigtvis det enda du vill arbeta med?
Vi söker en engagerad kollega som älskar rekrytering i stort och som samtidigt är nyfiken på, eller trivs med, att hitta talanger inom teknik och industri - men även inom andra områden.
Om Kraftsam:
Kraftsam har funnits sedan 2012 och under dessa år har vi byggt upp ett starkt team med bred kompetens inom flera olika expertisområden. Trots våra olika specialiseringar arbetar vi otroligt tajt och nära varandra - vi tror helhjärtat på att kunskap smittar av sig och att vi blir starkare tillsammans.
Vi tror på kraften i äkta engagemang. En rekryterare med passion för teknik och industri gör inte bara sitt arbete - hen gör det med entusiasm, nyfikenhet och en djup förståelse för branschen. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan blir en viktig del av vår fortsatta framgångsresa.
Vi är ett dynamiskt företag med engagerade sälj- och leveransteam. Även om du inte har egna kunder från start får du spännande uppdrag som matchar din kompetens. Som rekryteringskonsult hos oss blir du en central del av Kraftsams utveckling och tillväxt.
Om Rollen:
I rollen förväntas du vara en skicklig och lyhörd rekryterare som trivs med att arbeta brett - ibland med tekniska och industriella yrkesroller, men också med andra typer av tjänster. Du kommer att ansvara för hela rekryteringsprocessen - från kravspecifikationsmöten med kund till search, headhunting och hantering av inkommande ansökningar.
Arbetet är till stor del administrativt, men rekrytering handlar i grunden om människor och dialoger. Därför behöver du kunna anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån vem du möter och vara lyhörd inför både kundens och kandidatens behov. En central del av rollen är att koordinera möten och intervjuer mellan kunder och kandidater samt fungera som en brygga däremellan, där du skapar tydlighet, trygghet och struktur i processen.
Rollen kräver ett systematiskt och strukturerat arbetssätt, hög simultankapacitet och en förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Din erfarenhet av branschen blir ovärderlig när du driver processen framåt, håller möten med både kunder och kandidater och säkerställer att de bästa tekniska talangerna matchas med rätt möjligheter.
Vem vi söker:
Du brinner för teknik och visar det genom ditt engagemang för att hitta de bästa tekniska talangerna.
Minst 5 års erfarenhet inom rekrytering, med eller utan konsultansvar.
Relevant utbildning är meriterande.
Erfarenhet av lyckade rekryteringar inom teknikområdet är meriterande.
Du har en säljande attityd och är redo att vara en nyckelspelare i vår resa framåt.
Du bidrar med nya idéer och effektiviseringar som driver affären.
Du är en skicklig relationsbyggare med ett gott professionellt rykte.
Du har god självinsikt och en vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
Möjligheten att lära dig om en mängd olika roller och yrken - vårt team består av experter från flera branscher.
En utmärkande och spännande roll där du får sätta din egen prägel..
Attraktivt löneupplägg.
Frihet under ansvar.
Kontor i centrala Stockholm.
En arbetsplats där vi har roligt - både på och efter jobbet.
Skicka in ditt CV och personliga brev där du beskriver vad du kommer att bidra med och varför du tycker att du passar för tjänsten. Vi uppskattar snabba ansökningar då urvalsprocessen sker löpande.
Har du några frågor? Kontakta vår ansvariga rekryterare på biljana.cvetkovic@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna en nyckelspelare till vårt framgångsrika team! Ersättning
