Senior rekryterare
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-06-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige Aktiebolag i Malmö
, Växjö
eller i hela Sverige
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON – och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Vill du vara med och attrahera och rekrytera den kompetens som behövs för att forma framtidens energisamhälle? Hos oss i rekrytering- och employer branding-teamet på E.ON Sverige får du möjlighet att arbeta brett och stötta hela verksamheten i att hitta rätt kompetens för både dagens och framtidens behov. Här kombineras operativ rekrytering med strategiskt utvecklingsarbete, där du får vara med och utveckla våra arbetssätt, stärka vårt arbetsgivarvarumärke och bidra till E.ONs fortsatta utveckling.
I vårt team är vi idag sju kollegor i Malmö, och nu vill vi välkomna en senior rekryterare som vill bidra med sin erfarenhet, driva både breda och mer komplexa rekryteringar och fortsätta utveckla vår satsning inom Employer Branding tillsammans med oss.
Din roll
I den här rollen ligger ditt huvudsakliga fokus på rekrytering. Du driver flera rekryteringsprocesser parallellt från start till mål och arbetar nära chefer och andra stakeholders för att säkra rätt kompetens till verksamheten. Rollen innebär både breda rekryteringar och mer komplexa eller seniora processer, inklusive executive-roller, där du fungerar som en viktig partner till verksamheten.
Du bidrar med struktur, kvalitet och trygghet genom hela rekryteringsprocessen och skapar en stark och inkluderande kandidatupplevelse, där mångfald, inkludering och neuroinkludering är en naturlig del av arbetssättet. Utöver rekrytering får du även ett kompletterande ansvar inom Employer Branding, där du är med och planerar och genomför aktiviteter som stärker vår synlighet som arbetsgivare. Du bidrar också till att utveckla våra arbetssätt och processer i nära samarbete med både teamet och verksamheten, för att skapa kvalitet och effektivitet i vårt arbete
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser, både breda processer och mer komplexa, seniora rekryteringar som exempelvis executive/chefsrekryteringar. Du är trygg i din roll, van att arbeta nära olika stakeholders och har förmåga att skapa struktur även när tempot är högt och flera processer pågår samtidigt. Har du erfarenhet av Employer Branding är det meriterande.
Som person är du nyfiken, utvecklingsdriven och trivs i en miljö där du får kombinera operativt arbete med utveckling och förbättring. Du tar ansvar för dina processer från start till mål, har lätt för att bygga förtroende och bidrar till ett öppet och inkluderande samarbetsklimat. Vi tror också att du är prestigelös, delar med dig av kunskap och gärna samarbetar med andra för att hitta de bästa lösningarna.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar nära tillsammans. Här finns en tydlig riktning i vad vi vill uppnå, samtidigt som du får stort eget ansvar i hur du driver ditt arbete framåt. Vi arbetar nära verksamheten och har höga ambitioner, men vi vet också att trivsel och balans är avgörande för att lyckas långsiktigt.
Din chef Linda är tydlig i sina förväntningar och ger samtidigt stort utrymme för självständighet och eget ansvar. Hon arbetar med ett tydligt fokus på att skapa rätt förutsättningar för teamet att lyckas, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 17 juni men vi gör löpande urval så vänta inte med att skicka in ditt CV.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta
Rekryterande chef: Linda Persson, linda.persson@eon.se
Ansvarig rekryterare: Josefin Opitz, josefin.opitz@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Hanna Rosen, Unionen, +46 705 705254
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Sverige AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9946267