Senior Regional Production Planning Manager - Helsingborg
Experis AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2025-10-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en Senior Regional Production Planning Manager till ett företag inom läkemedelsbranschen i Helsingborg. I rollen får du möjlighet att leda och utveckla produktion och planering av viktiga hälsoprodukter, med fokus på att optimera processer, säkerställa leveranser och driva kontinuerliga förbättringar.
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells, med placering i Helsingborg. Rollen erbjuder en unik möjlighet att påverka produktionsplanering på strategisk nivå och säkerställa att viktiga produkter når marknaden effektivt och i rätt tid.
Start: Heltid från november 2025 till sista december 2026.
Onsite
Om rollen
Som Production Planning Manager ansvarar du för planering och schemaläggning av produktionen, implementering av produktionsstrategier samt analys av produktionsdata för att uppnå affärsmål. Du arbetar nära marknad, försäljning och produktion och leder ett team av produktionsplanerare för att säkerställa effektivitet och innovation i planeringsprocessen.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utveckla och implementera produktionsplaneringsstrategier anpassade för hälsoprodukter.
* Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa effektiv produktion och leverans.
* Analysera marknadstrender och kundbehov för att optimera produktionsprocesser.
* Leda och coacha team av produktionsplanerare för att förbättra effektivitet och kvalitet.
* Kontinuerligt utvärdera och förbättra produktionsplaneringssystem.
* Säkerställa att produktionsscheman följer säkerhetsregler och interna riktlinjer.
* Identifiera och lösa operativa utmaningar för att upprätthålla produktion och leveransmål.
* Presentera rapporter och lösningar till ledningen och delta i strategiska produktlanseringsmöten.
* Driva förbättringsinitiativ för ökad lönsamhet och resursutnyttjande.
* Hantera operativa budgetar och säkerställa korrekt uppföljning av kundorder. Publiceringsdatum2025-10-17ProfilKvalifikationer
* Kandidatexamen inom Supply Chain, Operations eller liknande relevant område.
* 8-10 års erfarenhet av produktionsplanering inom läkemedel eller hälsobransch.
* Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda komplexa produktionsplaneringsprocesser.
* Stark analytisk förmåga och erfarenhet av att tolka komplexa affärsdata.
* Erfarenhet av att arbeta i matrismiljö och samarbeta med tvärfunktionella team.
* Förmåga att prioritera och leda flera projekt samtidigt.
Meriterande:
* Erfarenhet av förhandling och konfliktlösning.
* Goda ledaregenskaper och kommunikativ förmåga.
* Kunskap i dataanalys och rapportering av insikter.
* Mycket goda kunskaper i MS Office och andra planeringsverktyg.
* Flexibel och anpassningsbar i en dynamisk produktionsmiljö.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och specialiserar sig på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans, teknik och ledarskap. Vi matchar din kompetens och potential med spännande uppdrag hos våra kunder.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta gentrit.ajdini@manpower.se
eller på 072 207 95 19. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "aa5ccc68-0357-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se Jobbnummer
9562549