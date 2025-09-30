Senior Regelverksexpert inom IRK
Swedbank AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedbank AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Har du ett stort intresse för och kunskap om finansiella regelverk? Brinner du för interna modeller för kapitaltäckning och vill arbeta med IRK-regelverk i en storbank?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Arbeta i en specialiserad grupp med andra erfarna regelverksexperter inom bankens riskkontrollfunktion Group Risk.
Delta som regelverksexpert i modellutvecklingsprojekt inom IRK-området, för att anpassa modeller och metoder till gällande regelverkskrav
Löpande följa utvecklingen av nya regelverk på IRK-området och implementera dessa i banken
Ansvara för utveckling och kommunikation av bankens interna regelverk gällande IRK och kreditrisk
Självständigt driva ansökningar till tillsynsmyndigheten om modelluppdateringar och metodändringar
Samarbeta brett med andra kollegor i banken som regelverksexpert i olika frågor gällande IRK-modeller och kreditrisker
I denna roll behöver du: En kandidat eller magisterexamen inom ett relevant område, exempelvis ingenjör eller ekonom
God kunskap om finansiella regelverk för banker, i synnerhet svenska och europeiska regelverk gällande kapitaltäckning och kreditrisk
Flera års erfarenhet av att arbeta med regelverk i finansiell sektor, gärna från bank, myndighet eller konsultfirma
Vara analytisk och resultatorienterad, samt trivas med att såväl självständigt driva ditt arbete som att arbeta i grupp
På ett lättfattligt sätt kommunicera resultat av analyser och regelverkstolkningar till ledning och kollegor
Goda kunskaper i att både tala och skriva engelska
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och......ingå i en dynamisk arbetsmiljö med professionella kollegor, som arbetar tillsammans för att leverera utmanande projekt. Du kommer få tillfälle att driva dina egna arbetsuppgifter med stor frihet, samtidigt som du tar ansvar för ditt arbete och det du levererar. Våra regelverksexperter är efterfrågade i många sammanhang i banken, så du kommer få arbeta med varierande frågeställningar och få ett brett kontaktnät. IRK-området är prioriterat i banken så om du gillar att arbeta med frågor som är viktiga för bankens regelefterlevnad och position i samhället bör det här vara ett jobb som passar dig." Helena Sjögren Hübner, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-19.
Placeringsort: Sundbyberg
Rekryterande chef: Helena Sjögren Hübner +46-72-2351472
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-Hybrid Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Helena Sjögren Hübner helena.sjogren-hubner@swedbank.se Jobbnummer
9533809