Senior Redovisningskonsult Till Validi I Halmstad
Ecit Services AB / Redovisningsekonomjobb / Halmstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Halmstad
2026-03-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecit Services AB i Halmstad
, Helsingborg
, Malmö
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med redovisning på ett digitalt, modernt och hållbart sätt? VALIDI, den nya tidens redovisnings- och verksamhetskonsult, söker nu en senior redovisningskonsult som brinner för kundrelationer, utveckling och digitalisering till vårt kontor i Halmstad.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som senior redovisningskonsult hos VALIDI får du ett brett och utvecklande uppdrag där du arbetar nära kund och har ett stort eget ansvar. Du hanterar självständigt uppdrag av varierande karaktär och storlek i olika branscher. Arbetsuppgifterna inkluderar löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, löneuppdrag, månads- och årsbokslut, rapportering, skatter, analyser, inkomstdeklarationer, årsredovisningar samt koncernredovisningar.
I rollen ingår även ett säljande och proaktivt arbetssätt, där du förväntas skapa och utveckla nya kundrelationer. Du gillar att tänka kreativt, exempelvis genom nätverksträffar, samarbeten och event, för att nå ut till både befintliga och potentiella kunder.
VALIDI värdesätter självledarskap och ger dig stora möjligheter att påverka din utveckling, ditt arbetssätt och din kompetens. Tjänsten är placerad i Halmstad, och vi ser gärna att du är bosatt i Halmstad eller i närområdet, då rollen innebär regelbunden kundkontakt på plats. Viss möjlighet till distansarbete finns beroende på uppdrag.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av redovisning, relevant utbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Har du erfarenhet av att ta ansvar för hela eller delar av redovisningsprocessen inklusive månads- och årsbokslut, lön samt konsulterfarenhet ser vi det som meriterande. För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till egen bil.
Du har god systemvana och gärna erfarenhet av Fortnox, Capego, Wolters Kluwer samt Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Som person är du intresserad av utveckling och digitalisering inom redovisning, du gillar att arbeta nära kund och bidra till en god teamkänsla. Vidare ser vi att du är strukturerad i ditt arbetssätt samtidigt som du är proaktiv och gärna tar egna initiativ till effektivisering och förbättringsmöjligheter. Du trivs med att nätverka och skapa nya kontakter och relationer.
VALIDI tar ordet!
På VALIDI kommer du att vara en viktig del i vårt växande företag och team, du kommer att ges möjlighet att utvecklas och trivas i en innovativ och nytänkande företagskultur. VALIDI använder sig av digitala verktyg för att skapa en flexibel arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktigt för oss på VALIDI är teamkänslan.
VALIDI grundades 2019 och är idag en etablerad och välmående byrå med fortsatta tillväxtambitioner. Vi finns i Jönköping, Anderstorp, Växjö och Halmstad och är cirka 20 medarbetare.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad och känner att rollen verkar vara rätt för dig, vill vi gärna hjälpa dig i att utvecklas inom yrket och påbörja denna resa tillsammans.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Vi kommer att påbörja antagningsprocessen innan sista ansökningsdagen. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser framemot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410), https://www.validi.se
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Validi AB Jobbnummer
9790930