Senior redovisningskonsult till Malmö!
2026-03-11
Har du flera års erfarenhet som redovisningskonsult och strävar efter ständig utveckling? Letar du efter nya utmaningar och vill vara en del av ett dynamiskt team? Stärks du av att jobba i en innovativ, prestigelös och stabil arbetsmiljö samt att kunna hjälpa kunder genom tips, råd och smarta IT-lösningar? Då är du varmt välkommen hos oss på ECIT där vi tillsammans kan ta det ett steg längre!
Ditt nya jobb
ECIT är ett outsourcingbolag inom redovisning, lön och IT. Vi sträcker oss över hela Sverige och växer ständigt i vårt utvecklande av företaget. Därav söker vi nu en senior redovisningskonsult till vårt kontor i Malmö. I Malmö erbjuder vi flexibla lösningar att både arbeta på plats och hemifrån för en balans i vardagen. Trots att vi växer värnar vi om en familjärkultur och har medarbetare som besitter hög kompetens. Som företag och individer strävar vi ständigt efter utveckling, nya tankesätt och innovativa lösningar i sättet vi arbetar.
Som senior redovisningskonsult hos oss kommer du att spela en viktig roll i att stötta våra kunder med värdefull rådgivning inom redovisning och bokslutsfrågor. Du kommer självständigt arbeta med redovisning, bokslutsarbete och rapportering samt utföra årsredovisningar och inkomstdeklarationer för svenska och internationella företag som har sin verksamhet i Sverige (K2 & K3). I rollen kommer du även arbeta med att stötta kunder med moms- och redovisningsrelaterade frågeställningar, vilket gör att du behöver ha en god förståelse för att kunna arbeta i enlighet med kundens önskemål och bästa intresse.
Vi värdesätter att du är prestigelös och trygg i din kompetens, en person som lika gärna rycker in och hjälper till med löpande redovisning när det behövs, som tar lead i mer avancerat bokslutsarbete och kvalificerad rådgivning. För oss är det viktigt att alla bidrar där det behövs, oavsett nivå eller typ av uppgift.
Du kommer även att fungera som ett stöd och en mentor för dina kollegor genom att bidra med din erfarenhet och expertis i deras arbete. Detta sker i en engagerande och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla din kompetens och samarbeta med motiverade kollegor.
Ekonomisk examen från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Minst 8-10 års erfarenhet av redovisning, bokslutsarbete, deklarationer och av vara rådgivare mot kund.
Systemvana och har lätt för digitala processer
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande om du har arbetat i system såsom Fortnox, Microsoft Business Central eller Finance operations D365 samt arbetat inom outsourcing branschen där du haft kundansvar.
Vem är du?
I rollen som senior redovisningskonsult utgår vi inte endast från kunskap men även personliga egenskaper. Du som person trivs bra med att arbeta i team med en god kommunikativ förmåga och en hög nivå av service. Du är prestigelös, hjälpsam och ser fram emot att samarbeta med dina kollegor för att tillsammans skapa de bästa möjliga resultaten för våra kunder. Utöver en god samarbetsförmåga kan du ta eget ansvar och jobba självständigt utifrån behov. Du trivs i en miljö där utveckling står i fokus och vill vara en del av både teamets och företagets resa. Samtidigt uppskattar du en arbetsmiljö där vi arbetar fokuserat och har roligt tillsammans.
Kunden i fokus är ett ledord i din vardag där du brinner för att skapa värde för kunden, där du tar eget ansvar för arbetets utförande och har ett lönsamhetstänkande utifrån kund- och affärsfokus. Vi ser även att du är strukturerad och noggrann med en god problemlösnings- och analysförmåga där du ser värdet i att leverera med god kvalitet.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Kontinuerlig kompetensutveckling
Hybrid arbetsplats
Ett engagerat team med stark laginsats
Möjlighet att jobba med välkända varumärken
Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda på 20 orter.
Våra värdegrundsord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen som senior redovisningskonsult i Malmö och känner att rollen passar dig, ansök redan idag!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning tillämpas efter provanställning.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb.
