Senior redovisningskonsult till Flow Consulting
Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-09-23
Vill du vara med och bygga framtidens redovisnings- och lönebyrå med trygga och glada medarbetare i fokus? Skriver du under på visionen att skapa en ekonomibyrå som är det självklara valet för ägarledda företag?
Flow Consulting söker en driven och engagerad redovisningskonsult som vill vara med på vår spännande resa. I denna roll kommer du arbeta som kundansvarig redovisningskonsult och ges goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla vår affär.
Om rollen
Som vår nya seniora redovisningskonsult blir du en central del av vårt team och får ta ansvar för kundernas hela ekonomiprocess. Dina arbetsuppgifter är både utmanande och varierande och inkluderar allt från bokslut, årsredovisningar och deklarationer till ekonomisk rådgivning och att förbättra kundernas ekonomiprocesser. Du kommer att arbeta nära våra kunder och ge dem personlig och effektiv service.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta att:
ansvara för att kundernas redovisning och rapportering sköts korrekt
proaktivt ge rådgivning till kunderna utifrån gällande lagar och regler
utvärdera och utmana kundernas befintliga ekonomiprocesser och ger proaktiva förslag på förbättring
bidra till strategimöten och påverka Flow Consultings gemenskap och utveckling
Vem är du?
Vi söker dig som är en nyfiken och konsultativ redovisningskonsult med erfarenhet av att självständigt arbeta med bokslut, årsredovisningar och deklarationer. Du är gärna intresserad av digitalisering och van att arbeta i olika ekonomisystem. Erfarenheten av rollen som redovisningskonsult på redovisnings- eller rådgivningsbyrå sedan tidigare är ett krav och du ska ha haft ansvar för kunder.
Självledarskapet är centralt hos oss och därför faller det sig naturligt för dig att självständigt planera din tid så att all rapportering sker i rätt tid samt proaktivt ställa frågor till kunderna för att säkerställa att detta är möjligt. Som person är initiativtagande, lösningsorienterad och du har en god kommunikationsförmåga.
Vad erbjuder vi?
Hos Flow Consulting får du möjlighet att vara med och forma framtidens redovisningsbyrå. Vi erbjuder en varm arbetsmiljö där fokus inte ligger på debiteringstal utan på värdet för kunden och att du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss. Du kommer att arbeta i ett team där vi sätter hälsa och välmående i fokus bland annat genom att tillhandahålla ett maxat friskvårdsbidrag och interna träningsutmaningar blandat med en och annan AW, quiz och lyxiga konferenser. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, möjlighet till hybridare och kompetensutveckling.
Om Flow Consulting
Bolaget grundades 2012 och sedan dess har vi hjälpt tusentals företagare med redovisning, löner, bokslut och ekonomisk rådgivning. Namnet Flow Consulting speglar vår vision och vardag på byrån. Vi tar ett helhetsansvar för det digitala redovisningsflödet och frigör tid för dig som företagare.
Vi är ett värdestyrt företag där kunduppdrag och välmående hos personalen sätts i fokus. Vi anser att kunnig, engagerad och motiverad personal på byrån är nyckeln till vår och våra kunders framgång. Därför är vi noga med att etablera kundsamarbeten och värnar om våra kunder likväl vår personal.
Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Flow Consulting med Eqonomy - en del av Wise. Du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se och du får då svara på några korta frågor. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Webbaserade tester och bakgrundskontroll kommer vara en del av denna rekryteringsprocess i nästa steg.
Har du frågor om tjänsten är du hjärtligt välkommen att kontakta Karin Steenstrup på karin.steenstrup@wise.se
. Vi gör urval och intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
