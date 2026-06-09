Senior Redovisningskonsult till Centera!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-09
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, Solna
, Lidingö
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Vill du arbeta på en auktoriserad redovisningsbyrå med stark teamkänsla, hög kompetens och en kultur där alla stöttar varandra? Då kan Centera vara helt rätt för dig!
Centera är en auktoriserad redovisningsbyrå som funnits i 25 år och sitter i ljusa lokaler mitt i centrala Stockholm. De är specialiserade på aktiebolag, där de skräddarsyr redovisningen efter kundens behov och levererar beslutsunderlag av hög kvalitet. De är en byrå med tydliga strukturer, en varm kultur och en stark känsla av tillsammans är vi starka.
Dina arbetsuppgifter hos Centera:
Som senior redovisningskonsult hos Centera får du en central roll där du arbetar nära dina kunder och blir deras naturliga rådgivare i ekonomiska frågor. Du ansvarar för den löpande redovisningen och rapporteringen, samtidigt som du har en aktiv dialog med kunderna kring deras verksamhet och behov. Arbetet är varierat och innebär både självständiga uppgifter och tätt samarbete med ditt team. Rollen passar dig som trivs med ansvar, men också uppskattar att bolla frågor, dela kunskap och utvecklas tillsammans med kollegor. För rätt person finns även goda möjligheter att växa vidare i rollen och ta ett större ansvar över tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och månadsrapportering till kund
Kundrådgivning och konsultation
Bokslut och årsredovisningar
Inkomstdeklarationer
Lönehantering
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd av Centera, men vi på StudentConsulting sköter själva rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid där kontorstider tillämpas, med möjlighet till flex, och förväntas starta omgående. Vid övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Ekonomiutbildning på gymnasienivå eller annan relevant eftergymnasial utbildning
Minst fem års erfarenhet av arbete som redovisningskonsult
Erfarenhet från redovisningsbyrå
God vana av löpande redovisning och förståelse för balans- och resultatrapporter
Vana av Fortnox (meriterande med fler system)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av skattedeklarationer, moms, periodiska sammanställningar och projektredovisning
Förmåga att upprätta bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer i både K2 och K3
Erfarenhet av lönehantering (de arbetar i Fortnox och Crona Lön)
Tjänsten lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en person som trivs i en social arbetsmiljö där man samarbetar, delar kunskap och stöttar varandra. Du gillar att arbeta nära både kunder och kollegor och känner dig trygg i att ta ansvar för dina uppdrag, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där man löser saker tillsammans.
Du är lösningsorienterad och nyfiken, tar dig an nya uppgifter med engagemang och delar gärna med dig av din kompetens. Samtidigt är du prestigelös och har lätt för att både be om hjälp och hjälpa andra. Du uppskattar spontana samtal, skratt och gemenskap på kontoret, och du bidrar själv till en positiv och inkluderande stämning.
Kort sagt: du är driven, engagerad och social - men också självständig, trygg i din yrkesroll och öppen för att utvecklas tillsammans med Centera! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Västmannagatan 15, 111 24 Stockholm (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM LÄN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9956089