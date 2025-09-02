Senior redovisningskonsult till Azets i Linköping
Vill du vara med och driva tillväxt i ett framgångsrikt och etablerat konsultbolag? Azets är en internationell koncern med 9000 medarbetare, varav över 600 i Sverige, som tillhandahåller tjänster och rådgivning inom lön, ekonomi, revision och HR.
Vi söker nu en senior och kundorienterad redovisningskonsult till vårt kontor i Linköping. Som senior Redovisningskonsult hos oss på Azets kommer du att arbeta nära våra ägarledda kunder och ta ansvar för både kvalificerad redovisning och strategisk rådgivning. Du spelar en central roll i vår fortsatta tillväxt och får möjlighet att påverka både interna arbetsprocesser och kundernas utveckling. Vi söker en självgående och driven person som har ett genuint intresse för att förbättra, effektivisera och skapa långsiktiga kundrelationer.
Vad innebär rollen?
* Eget kundansvar: Du utvecklar och förvaltar kundrelationer
* Månads- och årsredovisning: Ansvar för månadsbokslut, balansavstämningar, momsavstämning och deklarationer, samt årsredovisningar och inkomstdeklarationer.
* Löpande bokföring: Eventuellt viss löpande bokföring.
* Kundkontakt: Daglig kommunikation med kunder för att säkerställa att deras behov möts och identifiera förbättringsmöjligheter.
Vi söker dig som har:
* Flerårig erfarenhet av självständigt redovisningsarbete och bokslutsarbete.
* Erfarenhet av kundansvar och har tidigare arbetat i en konsulterande roll.
* Duktig i Excel
* Flytande svenska i tal och skrift.
Vi värdesätter att du är en person som drivs av utveckling och förbättring, både för dig själv och dina kunder. Du trivs med att arbeta strukturerat och ta ansvar, samtidigt som du vågar utmana status quo för att hitta nya, smartare lösningar.
Vi på Azets
Azets är ett företag som ständigt strävar mot förbättringar vare sig det gäller kvalité, kundrelationer, system eller medarbetarperspektivet. Om du vill arbeta på en arbetsplats där du kan göra en verklig skillnad och ha möjlighet att växa och utvecklas i din karriär, då är detta en möjlighet du inte vill missa.
Låter detta som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag!
Frågor: Christian Hoinard, Growth Director, christian.hoinard@azets.com
Helena Persson, Talent Acquisition & Employer Branding, helena.persson@azets.com
